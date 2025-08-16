Violencia urbana en Córdoba: El “perejil” Zárate mató a un hombre tras discutir en partido de fútbol

Gastón “el perejil” Zárate fue autor este sábado de un homicidio en Río Cuarto. Conocido por haber sido imputado y luego desvinculado del crimen de Nora Dalmasso, fue detenido poco después de las 18 luego de matar incrustando un hierro en la cabeza de otro hombre, tras una pelea en una cancha de fútbol, según informó la Policía.

Zárate estaba jugando al fútbol con sus hijos de 15 y de 17 años en una cancha de un complejo privado ubicado en calle Lamadrid al 1.500 de Río Cuarto y por causas que aún no están claras discutió con un hombre identificado como Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años.

Declara en el juicio de Nora Dalmasso, Gastón Zarate "El perejil" (Tomy Fragueiro / La Voz)

En el fragor de la pelea, Zárate lo atacó con un pedazo de hierro que había en el lugar. Según la descripción preliminar del hecho que hizo la Policía, se lo hundió en la cabeza a Ustarroz. La muerte se produjo al instante. Los servicios médicos sólo pudieron constatar el deceso. La Policía informó que Zárate fue detenido en ese mismo momento.

LA HISTORIA DEL “PEREJIL” ZÁRATE

Nora Dalmasso fue abusada y estrangulada el 26 de noviembre de 2006. El caso tuvo cinco imputaciones fallidas: primero se acusó a un falso amante. Y luego, detuvieron al “perejil”, el pintor Gastón Zárate, quien fue liberado luego de una manifestación en su favor que pidió que no se busque un “chivo expiatorio” en esa causa, ya de alta visibilidad. Luego de eso y durante cinco años fue perseguido el hijo, Facundo, y después, el viudo, Marcelo Macarrón.

En la época del femicidio que terminó con la vida de Nora Dalmasso, Zárate realizaba tareas como pintor en la casa de la víctima y en febrero de 2007, casi tres meses después del crimen, quedó detenido e imputado de los delitos de “violación y homicidio”.

La medida fue a requerimiento del terceto de fiscales que entonces tenía a cargo la investigación, integrado por Javier Di Santo, Fernando Moine y Marcelo Hidalgo. Cuatro años después, en marzo de 2011, fue sobreseído en forma definitiva.