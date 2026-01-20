Un jinete de Jesús María se encuentra muy grave tras un choque frontal en Córdoba

Un lunes que debía ser de regreso y celebración para la delegación de Ayacucho tras su paso por el Festival de Jesús María terminó en una tragedia vial. Alrededor de las 8.45, en el kilómetro 60 de la ruta provincial 46, se produjo un choque frontal de extrema gravedad entre dos camionetas: una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux.

Un jinete de Jesús María está grave tras un choque frontal

El impacto ocurrió en una zona cercana a la localidad bonaerense de Bragado. Las autoridades locales aún se encuentran investigando las causas que originaron que ambos vehículos colisionaran de frente en plena ruta. En la Toyota Hilux viajaba Aarón Tomás Tort, un jinete de 23 años que venía de tener una actuación destacada en el campo del anfiteatro José Hernández. Según los reportes, el grupo regresaba hacia su ciudad de origen cuando el accidente interrumpió el trayecto.

Como consecuencia directa del fuerte impacto, dos personas perdieron la vida de forma inmediata. Las víctimas fatales fueron identificadas como Stella Maris Correa, quien era la abuela política del jinete y lo acompañaba en la Hilux, y Luis Herrera, quien viajaba como acompañante en la camioneta Amarok.

Por otro lado, los conductores de ambos vehículos resultaron con heridas de diversa consideración y fueron asistidos por los servicios de emergencia. La conductora de la Hilux, sufrió fracturas en su brazo y pierna derechos. Asimismo, el conductor de la Amarok tiene fractura de costilla y un hematoma pulmonar.

Cuál es el estado de salud del jinete de Jesús María

La situación más delicada entre los sobrevivientes es la del jinete Aarón Tort, quien no conducía el vehículo al momento del accidente. El joven fue trasladado de urgencia debido a un cuadro de salud complejo que requirió una intervención quirúrgica inmediata por la destrucción de un vaso sanguíneo.

Actualmente, el parte médico indica que su pronóstico se mantiene como reservado, mientras la comunidad de Ayacucho y el ambiente del turf y la jineteada siguen con preocupación su evolución clínica. El caso ha generado una profunda conmoción en el ámbito del festival nacional, donde Tort es reconocido por su labor como domador.