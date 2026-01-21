Paolo de la Fuente recibió más de 15 disparos en las piernas en un episodio de inseguridad que se registró en Río Cuarto, sur de la provincia de Córdoba, en la tarde del 8 de enero. Este miércoles 21 de enero, su pareja, Lucrecia Méndez, habló luego de conocer la muerte del hombre que fue el amor de su vida.

Habló la pareja del hombre que acribillaron “por error” y murió en Córdoba: “Destruidos”

“Estamos destruidos. Teníamos fe de que pudiera salir adelante, su corazón dijo basta“, expresó, en diálogo con El Doce. “Queremos que se haga justicia y pelear por él ahora más que nunca”, agregó.

Paolo de la Fuente fue blanco de un brutal ataque con disparos en Río Cuarto. (La Voz / Archivo)

Méndez notificó a la población que su familia, amigos y allegados a de la Fuente marcharán para reclamar avances en el caso. La convocatoria es a partir de las 19 en la plaza ubicada en frente de la Municipalidad de Río Cuarto.

La dolorosa despedida de la pareja del hombre que acribillaron “por error” y murió en Córdoba

“Amor de mi vida. Te fuiste, pero jamás te vas a ir de nuestros corazones, vivirás en cada recuerdo, en cada risa compartida, en cada sueño que construimos juntos”, expresó en una publicación en su cuenta de Facebook.

“Gracias por amarnos como nadie, por cuidarnos, por elegirnos todos los días. Nuestro corazón va a llevar tu nombre por siempre. Hoy nos toca aprender a vivir sin tu abrazo, pero con tu amor eterno acompañándonos. Descansá en paz, Papá, mí amor...hasta que la vida nos vuelva a encontrar”, cerró.