Un hombre y una jubilada fallecieron tras un choque entre un auto y una camioneta en la provincia de Córdoba. La Policía investiga las condiciones alrededor de un nuevo siniestro vial fatal.

Córdoba: una jubilada falleció tras un choque entre un auto y una camioneta

La tragedia se registró este miércoles 21 de enero en el kilómetro 240 de la ruta provincial 4, localidad de Serrano, departamento Presidente Roque Sáenz Peña. Por causas a establecer, una Ford Ranger conducida por un sujeto de 35 años colisionó con un Chevrolet Prisma en el que viajaban un masculino de 65 y una mujer de 73.

Un servicio de emergencias llegó al lugar y constató el fallecimiento del conductor del automóvil. En paralelo, la acompañante fue trasladada de urgencia al hospital local, donde más tarde los médicos confirmaron su deceso.