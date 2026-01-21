Vía Córdoba / Choque

Córdoba: una jubilada falleció tras un choque entre un auto y una camioneta

El conductor que viajaba con la mujer también perdió la vida en la localidad de Serrano.

Redacción Vía Córdoba

21 de enero de 2026,

El episodio sucedió en la localidad de Serrano, al sur de la provincia de Córdoba. (La Voz / Archivo)

Un hombre y una jubilada fallecieron tras un choque entre un auto y una camioneta en la provincia de Córdoba. La Policía investiga las condiciones alrededor de un nuevo siniestro vial fatal.

La tragedia se registró este miércoles 21 de enero en el kilómetro 240 de la ruta provincial 4, localidad de Serrano, departamento Presidente Roque Sáenz Peña. Por causas a establecer, una Ford Ranger conducida por un sujeto de 35 años colisionó con un Chevrolet Prisma en el que viajaban un masculino de 65 y una mujer de 73.

Un servicio de emergencias llegó al lugar y constató el fallecimiento del conductor del automóvil. En paralelo, la acompañante fue trasladada de urgencia al hospital local, donde más tarde los médicos confirmaron su deceso.

