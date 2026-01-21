Paolo de la Fuente perdió la vida este miércoles 21 de enero tras ser atropellado por un auto y arrastrado por más de 20 metros mientras viajaba en su motocicleta en Río Cuarto. Un conductor se bajó y lo acribilló “por error”, según la investigación de la Justicia de Córdoba, que inició el pasado 8 de enero.

Quién era Paolo de la Fuente, el hombre que acribillaron “por error” y murió en Córdoba

El sujeto de 37 años era oriundo de Colonia Barón, provincia de La Pampa, y vivía en la ciudad de Río Cuarto desde hacía 13 años. Se había mudado junto a su esposa, Lucrecia Méndez, y su hija de 7, para competir en la Liga Regional de Fútbol.

Paolo de la Fuente fue blanco de un brutal ataque con disparos en Río Cuarto. (La Voz / Archivo)

"Era una persona maravillosa, buena, trabajadora, compañero y mi mejor amigo, al margen de ser mi pareja. Buscaba el lado positivo de todas las cosas“, describió la mujer, en diálogo con El Doce. Ella habló luego de conocer el fatal desenlace del ”amor de su vida”, como lo definió en las redes sociales.

En diálogo con El Puntal, fuentes de la Fiscalía de Río Cuarto deslizaron que “el agresor lo confundió con otra persona de contextura similar”, con la cual tendría “un ajuste de cuentas”. Se trata de Agustín Brian Vilches, de 26, quien fue detenido e imputado por el delito de homicidio calificado.