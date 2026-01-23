Previo a Talleres, Newell´s confirmó su noveno refuerzo en este mercado de pases

Newell´s Old Boys de Rosario confirmó su noveno refuerzo en este mercado de pases 2026 a horas del encuentro contra Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes. Los entrenadores Sergio Gómez y Favio Orsi llevan adelante una renovación en el plantel que busca dejar atrás la última temporada.

Talleres: Newell´s confirmó su noveno refuerzo

La prensa de la Lepra informó que el mediocampista Rodrigo Herrera se convirtió en refuerzo y ya se encuentra a disposición de la dupla de entrenadores. El jugador está dentro de la nómina de convocados para el duelo que inicia a las 22.15 de este viernes 23 de enero.

Rodrigo Herrera, nueva incorporación de Newell´s.

Newell’s eligió a Ignacio Boero como nuevo presidente de la institución en las elecciones del domingo 15 de diciembre. La agrupación Unen cosechó el 50,33 por ciento de los sufragios, 5.459 votos e inició un proceso de renovación que hasta ahora tiene 10 jugadores nuevos.

Los convocados de Newell’s Old Boys para el partido con Talleres.

Quiénes son los refuerzos de Newell´s previo al partido con Talleres