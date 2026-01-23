Vía Córdoba / Club Atlético Talleres

Previo a Talleres, Newell´s confirmó su noveno refuerzo en este mercado de pases

Sergio Gómez y Favio Orsi llevaron adelante una renovación en el plantel. Quiénes llegan para el duelo en Córdoba.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

23 de enero de 2026,

Previo a Talleres, Newell´s confirmó su noveno refuerzo en este mercado de pases
Talleres y Newell´s se vuelven a ver las caras en el estadio Kempes.

Newell´s Old Boys de Rosario confirmó su noveno refuerzo en este mercado de pases 2026 a horas del encuentro contra Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes. Los entrenadores Sergio Gómez y Favio Orsi llevan adelante una renovación en el plantel que busca dejar atrás la última temporada.

Talleres: Newell´s confirmó su noveno refuerzo

La prensa de la Lepra informó que el mediocampista Rodrigo Herrera se convirtió en refuerzo y ya se encuentra a disposición de la dupla de entrenadores. El jugador está dentro de la nómina de convocados para el duelo que inicia a las 22.15 de este viernes 23 de enero.

Rodrigo Herrera, nueva incorporación de Newell´s.
Rodrigo Herrera, nueva incorporación de Newell´s.

Newell’s eligió a Ignacio Boero como nuevo presidente de la institución en las elecciones del domingo 15 de diciembre. La agrupación Unen cosechó el 50,33 por ciento de los sufragios, 5.459 votos e inició un proceso de renovación que hasta ahora tiene 10 jugadores nuevos.

Los convocados de Newell's Old Boys para el partido con Talleres.
Los convocados de Newell’s Old Boys para el partido con Talleres.

Quiénes son los refuerzos de Newell´s previo al partido con Talleres

  • Mediocampista Rodrigo Herrera.
  • Lateral Gabriel Risso Patrón.
  • Defensor Oscar Salomón.
  • Delantero Matías Cóccaro.
  • Centrocampista Michael Hoyos.
  • Delantero Walter Núñez.
  • Defensor Nicolás Goitea.
  • Extremo Franco García.
  • Arquero Gabriel Arias.

