Previo a Talleres, Newell´s confirmó su noveno refuerzo en este mercado de pases

Newell´s Old Boys de Rosario confirmó su noveno refuerzo en este mercado de pases 2026 a horas del encuentro contra Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes. Los entrenadores Sergio Gómez y Favio Orsi llevan adelante una renovación en el plantel que busca dejar atrás la última temporada.
Talleres: Newell´s confirmó su noveno refuerzo
La prensa de la Lepra informó que el mediocampista Rodrigo Herrera se convirtió en refuerzo y ya se encuentra a disposición de la dupla de entrenadores. El jugador está dentro de la nómina de convocados para el duelo que inicia a las 22.15 de este viernes 23 de enero.
Newell’s eligió a Ignacio Boero como nuevo presidente de la institución en las elecciones del domingo 15 de diciembre. La agrupación Unen cosechó el 50,33 por ciento de los sufragios, 5.459 votos e inició un proceso de renovación que hasta ahora tiene 10 jugadores nuevos.
Quiénes son los refuerzos de Newell´s previo al partido con Talleres
- Mediocampista Rodrigo Herrera.
- Lateral Gabriel Risso Patrón.
- Defensor Oscar Salomón.
- Delantero Matías Cóccaro.
- Centrocampista Michael Hoyos.
- Delantero Walter Núñez.
- Defensor Nicolás Goitea.
- Extremo Franco García.
- Arquero Gabriel Arias.