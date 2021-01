Decisivo. El domingo-lunes marcará un antes y un después para los clubes de Córdoba que compiten en los principales torneos del fútbol argentino. Finales, posibilidades de ascenso... todo en juego en una definición que mantendrá en vilo a Córdoba.

Talleres está en la antesala de una posible final de la Copa Diego Maradona, en Primera. Un torneo en el que parecía llegar desmantelado, revivió en el “Grupo de la muerte” y se convirtió en sensación por su fútbol dinámico y agresivo. Debe ganarle el domingo a las 21.30 en Santa Fe a un Colón sin chances, y esperar un tropiezo del puntero Banfield (uno arriba en la tabla), contra un San Lorenzo ya eliminado.

Si empata y Banfield pierde, la T también accederá a la finalísima aún con un empate, porque igualará al Taladro en puntaje pero lo aventajará en diferencia de goles (hasta aquí, los dos +3). En la otra zona, Boca y River punteros, y Argentinos escolta.

También el domingo, a primera hora, Belgrano también se juga todo aunque no depende de sí mismo. Tiene que ganarle a Alvarado, en Alberdi a las 17.10, y rezarle al ya eliminado Brown para que San Martín de San Juan (le lleva un punto a los Celestes) no gane en Puerto Madryn. Y así pasará a la siguiente fase en la Primera Nacional, para pelear por el segundo ascenso.

Si los sanjuaninos pierden y el Pirata empata, pasará a la siguiente fase por mejor diferencia de goles (+5 contra +3 del Verdinegro). Otra alternativa, más remota, es que el impensado líder Barracas pierda con el colista Chicago y quede a tiro de un triunfo de Belgrano, tres puntos abajo. Último domingo para intentar volver a los domingos...

A la misma hora y con el mismo color, Estudiantes de Río Cuarto pretende dar otro paso gigante en la historia del club. Recibirá a Agropecuario, también puntero, y si lo derrota se puede instalar en la final por el primer ascenso. Dependerá que Platense, el otro equipo que aparece en la punta con 10 unidades, no le gane a Temperley o que lo haga por menos goles que el León, porque muestra mejor diferencia de goles (+3 contra +2 de Estudiantes).

Un empate también le alcanzaría al Celeste del Imperio en caso de que pierda el Calamar y no gane Estudiantes de Caseros (9 puntos), porque aventaja a Agropecuario en la diferencia de goles. Sería la primera vez en la que el Estudiantes cordobés quede a las puertas de la Primera División.

Divisional en la que Instituto no milita desde 2006. Y la Gloria intentará el lunes seguir en carrera por el segundo ascenso. Dependerá de si mismo, porque la agónica victoria sobre Quilmes lo puso por arriba del Cervecero y como escolta, a un punto del líder Almagro. Vale recordar que clasifican los dos primeros de cada una de las Zonas Reválidas.

Instituto visita al ya eliminado All Boys a las 21.10. Almagro será anfitrión del último, Chacarita (por TyC Sports), y Quilmes es local de un Brown de Adrogué todavía en pie (9 unidades). Un triunfo deposita a los Albirrojos en la siguiente ronda, segundo o incluso hasta primero. Con empate dependerán de que no ganen Quilmes o Brown. Si el Cervecero empata lo alcanza en puntos pero no en diferencia de goles. Ese intem no favorece a la Gloria ante Almagro, que hoy cuentan con un +4 contra el +2 del equipo de Alta Córdoba.

Todos los equipos de Alta Córdoba están en el baile. Que sea un cuartetazo.