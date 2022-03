Una polémica se desata en la comunidad educativa de Villa María, después de que una docente fuese imposibilitada de dar clases por no tener vacunas contra el Covid-19. La mujer fue retirada del establecimiento por la policía. Tras la situación, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) se expresó al respecto.

Se trata de una profesora del CENMA 96, que fue retirada de la institución por la policía tras comprobarse que no estaba vacunada contra el coronavirus. La mujer pidió carpeta médica por 30 días hasta tanto se solucione su situación.

Las normas provinciales indican que los agentes públicos provinciales que no se hayan vacunado deben presentar un hisopado negativo, cada siete días. Sin embargo, esta docente también se negó a realizar el test. “Sólo presentó un Certificado Médico, sin membrete, de un profesional médico villamariense que avalaba el hecho de ‘no vacunarse ni hisoparse’”, precisó Villa María Ya.

El supervisor de la región comentó: “Esta docente presenta un certificado donde no sólo se convalida por parte de un médico la postura de no vacunarse sino también la de no hisoparse”.

Sin embargo, les llama la atención que existen casos similares avalados con certificados del mismo profesional de la salud. “Hemos pedido también que sea una Junta Médica quien evalúe la opinión de ese médico y el consejo que se le da a esos docentes”, dijo al respecto.

¿Qué dijo la UEPC?

La entidad con delegación en General San Martín lanzó un comunicado respaldando a la docente antivacunas. Sin embargo, aseguran que el repudio surge a partir de la forma violenta en que se manejó la situación, y no por la postura de la profesora.

“No se puede avalar bajo ningún punto de vista estas formas de conducir una institución. Este proceder, atípico, abusivo, autoritario y que nada tiene que ver con los protocolos establecidos por la provincia ni por nuestros regímenes gubernamentales no debe pasar desapercibido ni puede ser acallado, mucho menos naturalizado. Son acciones que nada tienen que ver con lo que se enseña en nuestro sistema educativo”, dijeron al respecto al medio villamariense.