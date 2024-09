Peligra la cobertura de Pami para los jubilados de Córdoba y hay preocupación en el sector

En los últimos meses, los jubilados de Córdoba vienen perdiendo prestaciones por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami). Esta situación se agrava con una deuda millonaria, que pone en riesgo la cobertura a los cordobeses.

A pesar de que el titular de Pami, Esteban Leguizamo, sostuvo que la entidad no tiene deudas, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba (Colfacor), dijo lo contrario.

PELIGRA LA COBERTURA DE PAMI EN CÓRDOBA: LOS MOTIVOS

Diego Miranda, vicepresidente Colfacor dijo a Mitre que la deuda que tiene Pami con las farmacias es de 12.000 millones de pesos y si continúa la demora en hacer efectivo el pago, la semana que viene ese número podría ascender a 18.000 millones.

“Si extrapolamos los números son 6.000 millones por quincena. Sus declaraciones (las de Leguizamo) nos sorprendieron. O miente conscientemente, hay un nivel de ignorancia que me preocupa”, afirmó Miranda.

A raíz de la demora en los pagos, las farmacias deben financiar los medicamentos a los jubilados. “Las farmacias estamos en situación alarmante, nos endeudamos cada vez más para que al jubilado no le falte el medicamento. Y hay que reconocer que las droguerías ampliaron el crédito”, indicó.

La falta de pagos es a nivel nacional, por lo que si la situación no mejoran, no descartan tomar distintas medidas de presión, como un corte al Pami. “Hasta ahora sostuvimos esta situación, pero no podemos seguir. El jubilado nos sigue creyendo, no les estamos mintiendo, los que están mintiendo están del otro lado”, dijo.