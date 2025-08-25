“Partido raro”: la derrota de Belgrano en el análisis de Ricardo Zielinski

“Nos convierten a los 2 minutos en una jugada desafortunada. Después hicimos el gasto, tuvimos situaciones en el primer tiempo, ellos no llegaron prácticamente nunca”. Así resumió Ricardo Zielinski el 0-3 sufrido ante Central Córdoba, con un Belgrano que se ilusionaba con llegar arriba en la tabla.

El aplauso irónico con el que el DT de Belgrano reaccionó al covalidarse el tercer gol, también fue reflejo de una noche sorpresiva. Porque Zielinski enfrentó dos veces al “Ferroviario”, perdió 4-0 en Santiago y 3-0 de local.

Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

“Es difícil, el fútbol es eso, a veces tener la pelota no significa ganar el partido. Fue un partido raro.En la efectividad hemos fallado, tuvimos situaciones para convertir y no estuvimos finos”, ahondó el “Ruso” en las explicaciones.

Y añadió: “En el segundo tiempo arrancamos bien. Y en un contragolpe nos convierten. El segundo gol nos mató, y es responsabilidad mía. Después del gol y de la expulsión se nos hizo cuesta arriba".

La frustración del entrenador fue evidente, con una frase al hueso: “Veníamos sólidos atrás y hoy tiramos todo a la mierda. Es difícil reemplazar a los buenos jugadores, tenemos que trabajar para volver a ser un equipo seguro. No era la imagen que queríamos dejar, le pedimos disculpas a la gente".

QUÉ DIJO LUCAS ZELARAYÁN POR LA GOLEADA A BELGRANO

“Tenemos que enfocarnos en las cosas que hicimos mal, en no regalar en nuestra cancha dos goles así. Ellos son un buen equipo, que jugó Copa Libertadores. Hay que mejorar, no nos sobra nada, es un baño de realidad”, se sinceró Lucas Zelaryán, en diálogo con Fanáticos por LV2.

Y se refirió al festejo de Diego Barrera, autor de dos goles para Central Córdoba y a préstamo de Talleres, haciendo el gesto de la T: “No sé quien es, no lo conozco ni sabía que había hecho un festejo así”.