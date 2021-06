El paro de los choferes de los colectivos urbanos continuaba este lunes y se aguarda con expectativa una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, donde se analizará la situación y encontrar el camino a la salida de este conflicto que inicia su tercera jornada por estas horas.

La audiencia será en la sede de Trabajo a partir de las 11 de este lunes y todo parece estar atado al pago de los salarios, ya que titular de la Unión Tranviarios Automotor, UTA, Carla Esteban, indicó que “las empresas incumplieron el acuerdo del pago salarial”, dijo esta mañana a Cadena 3.

“Tamse no realizó ningún depósito, por ejemplo, y en el caso del resto han pagado sólo una parte de lo que tendrían que haber depositado hoy”, reclamó la dirigente sindical sobre estos atrasos salariales que motivaron la huelga y agregó: “estamos sorprendidos como todos porque ya lo habíamos acordado y todavía no han pagado la totalidad de los sueldos de los compañeros”.

Seguidamente, opinó que “este fin de semana, hay restricciones. Hay quienes dicen que somos ‘esenciales’, pero la realidad es que aún no hemos sido vacunados. Y encima no nos pagan todo el salario. No nos dejan más opciones que realizar un paro”, concluyó.

Así las cosas, en la reunión de hoy se verá si aparece el dinero en las cuentas de los trabajadores y se levanta la medida: “ellos dicen ya han depositado todo lo que tenían y que ya no tienen más para depositar”, advirtió.