“No sabía que se podía sentir tanto dolor”: dijo la hija de Sebastián Villarreal, padre asesinado en Córdoba

A tres semanas del asesinato de Sebastián Villarreal en el barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba, su familia marchó en frente de Tribunales I para pedir justicia y celeridad en la causa que cuenta con cuatro detenidos, dos de ellos menores de edad.

LA FAMILIA DE SEBASTIÁN VILLARREAL MARCHÓ POR JUSTICIA

Familiares y amigos del hombre asesinado cuando salía de su casa en motocicleta para ir a trabajar se movilizaron para pedir “un cambio social y político”, según sus palabras a El Doce. Además pidieron ir a fondo con la investigación porque estiman que hay “más y mayores involucrados”.

Marcha por reclamo de justicia por Sebastián Villarreal, el vecino asesinado hace un mes en Yofre Norte. (La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

“Que investiguen a fondo y lleven a la verdad total. No puede ser que digan que fueron menores solamente. De haber sido ellos, acá alguien los mandó a hacerlo. Acá hay mayores involucrados. Que se llegue a todos”, expresaron a La Voz.

EL DOLOR DE LA HIJA DE SEBASTIÁN VILLARREAL

Martina, hija de Sebastián, lamentó entre lágrimas: “Ya son tres jueves sin él. Lo busco y no está, no quiero que ninguna familia más pase por esto, pedimos un cambio social y político”. En este sentido, confesó estar muy mal y sentenció: ”No sabía que se podía sentir este dolor”.

Por su parte, Juliana, hermana del fallecido, manifestó un dolor e impotencia por la “injusticia que hay en el mundo” concluyó que “falló todo para que esto pasara”.