Mirá el sketch de un intendente cordobés con pizzas y una bicicleta al ritmo de “Mercho” que se hizo viral

En año electoral y época de definiciones por las elecciones, los dirigentes políticos intensifican su actividad en los medios y las redes sociales. Así las cosas, un intendente cordobés protagonizó un sketch con pizzas y una bicicleta y el video se hizo viral.

“Necesito que me traigas cinco pizzas a la pelu porque el cul$%& de ‘Maxi’ invitó un par de pibes y bueno no hay que comer”, así empieza la tremenda producción en la localidad de Villa de Soto. Lamentablemente, la motocicleta del delivery de Toloza no arrancó y la entrega parecía no llegar.

Tobias, el tiktoker cordobés que participó del sketch. Foto: morales_tobi23

Pero incipientemente, “está llegando”, sonó de fondo junto al ritmo de la canción “Mercho” y el intendente del municipio, Fernando Javier Luna, apareció en bicicleta. El dueño de la pizzería frenó al dirigente, y le dijo que necesitaba ayuda para entregar la comida.

VILLA DE SOTO.

Luna, que no pudo hacer nada porque le colocaron una hoja de papel en el pecho y las cinco pizzas dentro de la mochila, emprendió viaje a la peluquería. En el camino, se cruzó a un grupo de adolescentes y de repente sonó: “En el depto, charlando con ‘Fercho’”.

Cerca del mediodía, el hambre pica y los estudiantes expresaron su necesidad de llevar algo de comida a casa. “Una para tía”, “yo le llevo a mi abuela”, “tengo seis hermanitos en casa”, fueron los pedidos para quedarse con el platillo italiano.

Luna siguió su viaje que era para darle las cinco pizzas a Tobías Morales, Maxi y los pibes. Finalmente, el intendente llegó a destino, vio al joven y le entregó la caja: “Después dale la caja”, concluyó el cordobés.

Finalmente, el peluquero se encontró con la caja de color negra vacía y cerró el video con un tajante “no hay ni bos%&”.