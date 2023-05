“De Córdoba se nace”: una beba la rompió moviendo las caderas al ritmo de un cuartetazo y se volvió viral

“Cuando pasas caminando, yo me hago el bocho. Tu pupera me enloquece, ¡no hay otra igual!”, dice uno de los tantos temas de la Mona Jiménez que prenden la noche cordobesa. Y el cuarteto no distingue edades, y esta beba es un claro ejemplo: la pequeña activó de día, movió las caderas al ritmo del tunga tunga y se volvió viral.

Suenan los aplausos y la menor ya reconoce el ritmo, pero espera al inicio de la música para bailar y llevarse toda la ovación del público. Su madre la grabó en medio del bar al aire libre y subió el video a TikTok pidiendo “háganla viral”.

Creer o reventar, la bailarina demostró con sus espectaculares pasos que de Córdoba se nace y la rompió en las redes. Tanto es así que, los usuarios comentaron: “Decime que sos de Córdoba sin decirme que sos de Córdoba”, “tirando los prohibidos” y “la amé”.

La segunda ronda de la beba bailando cuarteto en Córdoba: “Y se armó la fiesta, nomás”

La producción tuvo tanta repercusión que los usuarios de la plataforma pidieron segunda parte y preguntaron: “¿Alguien más bailó con ella?”. Y como era de esperar, dio en la tecla: la pequeña estuvo acompañada, pero sin duda brilla por si sola.