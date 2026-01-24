“Me cansé”: encontró naranjitas durmiendo en la puerta de su edificio en Córdoba y les tiró todo

Lucas, un ciudadano volvió de viaje y encontró naranjitas durmiendo en la puerta de su edificio en Córdoba. Cansado de la situación que se repite desde hace meses, según su versión, tiró gran parte de los elementos acumulados a la basura.

El episodio ocurrió durante la tarde del jueves 22 de enero en Tránsito Cáceres de Allende al 400, barrio Nueva Córdoba. “Recién vengo de viaje y no puede estar esto así, cuántas veces les hemos dicho a la gente esta. Yo ahora estoy juntando en una bolsa y voy a tirar todo a la mier...“, recriminó en un video que registró y envió a El Doce.

En ese contexto, las personas dueñas de los objetos que el sujeto lanzaba irrumpieron. A su vez, vecinos llamaron a la Policía, quien disuadió la situación y no labró actas porque no constató ningún delito ni contravención.

“Hay basura, gente durmiendo y olor a orina. Se van cuando viene la Policía, pero después vuelven, y esta vez me cansé”. agregó Lucas, en diálogo con el medio citado. Además, aclaró: “Todo bien con la gente, pero no es lugar para hacer eso ni para tener basura. Yo mismo he dado colchas a personas que están en la calle, pero el problema es que ocupan el frente del edificio como si fuera una casa”, sostuvo.