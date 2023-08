“Me amo y me elijo”: una cordobesa se casó con ella misma y soprendió con su elección

Mariel Narbona (49) celebró su casamiento en Córdoba de una manera muy particular. Es que, decidió contraer matrimonio con ella misma y festejarlo con sus seres queridos. En un evento de 30 personas y con vestido blanco, la mujer contrajo nupcias por segunda vez.

La celebración se dio en un salón de fiestas de un barrio de zona sur, contó con una torta, un anillo y una canción de entrada para la novia. Previo al evento, la cordobesa explicó que se casó a sus 29 años, se divorció y esta será su segunda ceremonia, aunque no descarta una unión futura.

Sologamia. Mariel se casa con ella misma el sábado 12 de agosto en Córdoba.

CASARSE CON UNO MISMO, LA PARTICULAR DECISIÓN DE MARIEL

Trabaja como arquitecta y vive la experiencia como una “conquista” de su madurez. “Tiene que ver con un proceso personal en el que me siento bien conmigo misma, no me falta nada externo a mí, puedo decir: ‘así estoy bien’. Ya me casé encorsetada, no me arrepiento, ahora me caso conmigo”, explicó Mariel.

La cordobesa decidió contraer matrimonio con ella misma y lo celebró con sus seres queridos. Foto: gentileza

Respecto a su decisión, la mujer justificó: “Me casé y me casé feliz. No me arrepiento, no odio a mis ex parejas ni a los hombres. Soy amiga de todos mis ex. Yo quería casarme conmigo como una especie de pacto y de auto conocimiento de saber lo que tengo para ofrecerle a otro”.

Finalmente, la cordobesa sumó: “Estoy completa, me gusto tal como soy, con mis virtudes y defectos. Me amo y me elijo”.