Mariano Miño, uno de los jugadores de los que se espera más en Belgrano, venía como titular y salió del equipo ante Estudiantes de Caseros. Entró en la segunda parte y fue decisivo, al punto de convertir el segundo gol para el 2-1 en tiempo de descuento.

“Estoy contento por haber ayudado al equipo a darlo vuelta, fue un partido injusto, ellos se encontraron con el gol, hicieron tiempo y se refugiaron atrás. Nos complicaron un montón. Por suerte lo pudimos ganar. Ulises (Sánchez) es un gran jugador, lo estamos disfrutando, como al resto de los chicos. Yo se la abrí a la pelota y fui con el envión a buscar el centro”, explicó el volante ex Agropecuario.

“Siempre trabajo para darle lo mejor a Belgrano. A veces salen las cosas y a veces no. Pero voy a seguir de la misma manera y ojalá que las cosas se me sigan dando. Ganar es positivo, sea como sea. El equipo mostró personalidad en ir a buscarlo, es una gran muestra de carácter. No es fácil jugar con este gran marco de gente. Ellos empujan un montón”, completó.

Maxi gol de Comba

Maximiliano Comba fue otro de los que entró con el pie derecho y con esa pierna anotó el empate para Belgrano, que le dio impulso al equipo para buscar la victoria que los ubica como punteros en la Primera Nacional, en un partido que se complicó.

“El equipo rival juega. Cada vez que vienen acá, vienen a llevarse algo. Los partidos son difíciles de abrir. Tuvimos dos claras y si las metíamos, todo hubiera sido diferente. Es una victoria que se disfruta y da tranquilidad. Esta gente (la de Belgrano) es diferente: banca. El equipo demostró serenidad en los últimos minutos y tuvimos la suerte de encontrar los goles. Es para los hinchas”, expresó el ex Estudiantes de Río Cuarto y Newell’s.