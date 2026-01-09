Más de 150 milímetros: cuál fue el rincón de Córdoba en el que más llovió

La Administración Provincial de Recursos Hídricos de la provincia (APRHI) compartió un listado con los 15 puntos con mayores precipitaciones acumuladas. Un rincón de Córdoba registró más de 150 milímetros producto de las lluvias del jueves 8 de enero.

Cuál fue el rincón de Córdoba en el que más llovió este jueves 8 de enero

Los datos fueron recolectados a partir del Sistema de Información Hidrometereológica (Sihm). Cabe recordar que, en la tarde de ayer rigió una alerta naranja y amarilla por tormentas en 18 departamentos de Córdoba.

La Administración Provincial de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba elaboró el listado.

Agua de las Piedras se quedó con el primer lugar gracias a sus 155 milímetros (mm) de precipitaciones acumuladas en las últimas 24 horas. La última actualización del informe fue a las 10.55 del viernes 9 de enero.

Los lugares de Córdoba en los que más llovió en las últimas 24 horas

Agua de las Piedras: 155 mm. Gato: 113,2 mm. Villa del Totoral: 111,4 mm. Tanti: 100,2 mm, Los Hornillos: 99,8 mm. Cosquín: 98,8 mm. Tinoco: 93,2 mm. Rayo Cortado: 88,2 mm. El Durazno: 84,8 mm. Arroyo Los Quebrachitos: 81,7 mm. Las Toscas: 80,6 mm. Ascochinga, La Cumbre: 80 mm. Colonia Caroya: 78 mm. Cuadras, Toledo: 74 mm. Obispo Trejo: 73,6 mm.