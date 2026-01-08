Caída de árboles y peligro de derrumbe de viviendas: el paso de la tormenta por Córdoba

La ciudad de Córdoba atraviesa una jornada de fuerte inestabilidad climática que comenzó durante la madrugada de este jueves 8 de enero. El fenómeno, caracterizado por tormentas severas y vientos del sector sur, generó diversas complicaciones en la capital y el área metropolitana, lo que derivó en la activación de operativos de emergencia por parte de los organismos municipales y provinciales.

El paso de la tormenta: árboles caídos y peligro de derrumbe

Según los reportes de Defensa Civil Municipal, se registraron promedios de 50 milímetros de lluvia acumulada, con picos de hasta 60 milímetros en la zona del CPC Guiñazú. El impacto del temporal derivó en situaciones críticas de infraestructura: se reportaron dos riesgos de derrumbe en inmuebles particulares y el hundimiento del asfalto en un sector de la ciudad.

El despliegue oficial cuenta con 40 agentes que recorren la capital en unidades móviles para asistir en los incidentes registrados. Entre los daños reportados figuran siete columnas con riesgo de caída, un poste desplomado y un cable desprendido. Asimismo, la caída de un árbol causó daños materiales sobre un vehículo estacionado, aunque, hasta el momento, no se han reportado personas evacuadas en la ciudad capital.

Cortes de tránsito y eventos suspendidos por la tormenta en Córdoba

La Municipalidad dispuso el corte total del tránsito en las zonas bajas de avenida Costanera debido al incremento del caudal del río Suquía. Las interrupciones afectan tramos desde puente Cantón hasta puente Bicentenario y desde Hombre Urbano hasta puente Cantón.

Destrozos en la ciudad por la intensa tormenta.

La severidad del clima también impactó en el calendario turístico provincial. La Comisión del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se vio obligada a suspender la jornada inaugural prevista para este jueves, con la consecuente reprogramación de las actividades. Las autoridades instaron a la población a evitar la circulación por calles anegadas y a mantenerse alejados de los cauces de ríos y arroyos ante posibles crecidas repentinas.

Cómo seguirá el tiempo en Córdoba tras la tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la inestabilidad persistirá con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h y actividad eléctrica. Se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar recién hacia la tarde del viernes 9 de enero, con una temperatura máxima estimada en 22°C.

Para el fin de semana, se proyecta un ascenso de la temperatura, alcanzando los 33°C el domingo. Ante cualquier emergencia, las autoridades recordaron los números de contacto: 100 (Bomberos), 911 (Policía) y el 0-800-888-38346 para asistencia ciudadana. Se recomienda permanecer en construcciones cerradas, desconectar aparatos eléctricos si hay riesgo de ingreso de agua y evitar actividades al aire libre hasta que cese el alerta naranja.