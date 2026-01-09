Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 9 de enero y qué dice el pronóstico

La provincia de Córdoba registra una intensa tormenta desde las últimas 24 horas y el temporal tuvo diferentes consecuencias. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo este viernes 9 de enero y adelantó las condiciones climáticas para el fin de semana.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 9 de enero

El ente nacional comunicó para le último día hábil de la semana una temperatura mínima de 13°C, una máxima de 22°C. En paralelo, entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas durante la mañana.

Advierten por los ríos crecidos en Córdoba y piden extremar cuidados.

Durante la tarde, las condiciones cambian a tormentas aunque se mantienen las chances. En tanto, vientos desde el sector este de entre siete y 12 kilómetros por hora (km/h). Para el anochecer, se estima que la caída de agua merme y solo sean chaparrones.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta amarilla por tormenta este viernes 9 de enero

En esta ocasión, el SMN emitió una alerta amarilla por tormenta para el departamento de San Justo. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, que “estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”, advirtió el SMN para la mañana.

Clima en Córdoba: qué dice el pronóstico extendido para el fin de semana

De cara al fin de semana en Córdoba, el pronóstico extendido indica que las temperaturas ascenderán con el correr de las horas. El sábado estará mayormente nublado y tendrá una máxima de 27°C.

Mientras que, el domingo, se estima que la máxima se posiciones por encima de los 30°C y el panorama este entre despejado y algo nublado. Mismas condiciones para el lunes, según estimó la institución climática.

Pronóstico extendido para Córdoba