Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: dónde rige alerta naranja por tormenta este jueves 8 de enero

Los departamentos de la provincia que esperan ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora (km/h) y con probabilidad de granizo.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

8 de enero de 2026,

Clima en Córdoba: dónde rige alerta naranja por tormenta este jueves 8 de enero
Qué dice el pronóstico extendido para Córdoba tras la caída de granizo en el sur de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja y amarilla por tormenta para 14 provincias de Argentina este jueves 8 de enero. Una buena parte de Córdoba está dentro de la notificación por ráfagas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora (km/h).

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 8 de enero

El cuarto día de la semana comenzó con una temperatura mínima de 18°C y lluvias desde las primeras horas. La probabilidad de precipitaciones intensas ronda entre un 40 y 70 por ciento durante la mañana.

Con el correr de las horas, se estima que la máxima solo suba tres unidades para ubicarse en los 21°C y las tormentas se consoliden aún más. A partir de las 18, las chances suben hasta el 100 por ciento y entra en vigencia la alerta naranja por tormentas, que se extiende hasta la mañana del viernes 9.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta naranja por tormenta este jueves 8 de enero

  • Ischilín.
  • Río Seco.
  • Sobremonte.
  • Tulumba.
  • Cruz del Eje.Minas
  • Capital.
  • Calamuchita.
  • Santa María.  
  • San Justo.
  • Río Primero.
  • Río Segundo.
  • Tercero Arriba.
Alerta naranja y amarilla por tormenta para Córdoba este jueves 8 de enero.
Alerta naranja y amarilla por tormenta para Córdoba este jueves 8 de enero.

En este caso, las tormentas fuertes estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros”, informó.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta amarilla por tormenta este jueves 8 de enero

  • Ischilín.
  • Río Seco.
  • Sobremonte.
  • Tulumba.
  • Cruz del Eje.Minas
  • Capital.
  • Calamuchita.
  • Santa María.  
  • San Justo.
  • Río Primero.
  • Río Segundo.
  • Tercero Arriba.
  • Juárez Celman.
  • Río Cuarto.
  • General San Martín.
  • Marcos Juárez.
  • Unión.

La alerta amarilla por tormentas rige durante toda la jornada, a excepción de Juárez Celman, Río Cuarto, General San Martín, Marcos Juárez y Unión. Los cinco departamentos registrarán lluvias desde la tarde y se estima una precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros.

Recomendaciones ante el alerta por tormenta para Córdoba

  • Evitar salir al exterior
  • No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado, en caso de estar al aire libre.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS