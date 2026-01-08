El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja y amarilla por tormenta para 14 provincias de Argentina este jueves 8 de enero. Una buena parte de Córdoba está dentro de la notificación por ráfagas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora (km/h).

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 8 de enero

El cuarto día de la semana comenzó con una temperatura mínima de 18°C y lluvias desde las primeras horas. La probabilidad de precipitaciones intensas ronda entre un 40 y 70 por ciento durante la mañana.

Con el correr de las horas, se estima que la máxima solo suba tres unidades para ubicarse en los 21°C y las tormentas se consoliden aún más. A partir de las 18, las chances suben hasta el 100 por ciento y entra en vigencia la alerta naranja por tormentas, que se extiende hasta la mañana del viernes 9.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta naranja por tormenta este jueves 8 de enero

En este caso, las tormentas fuertes estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros”, informó.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta amarilla por tormenta este jueves 8 de enero

Ischilín.

Río Seco.

Sobremonte.

Tulumba .

Cruz del Eje.Minas

Capital.

Calamuchita.

Santa María .

San Justo .

Río Primero.

Río Segundo.

Tercero Arriba .

Juárez Celman.

Río Cuarto .

General San Martín.

Marcos Juárez.

Unión.

La alerta amarilla por tormentas rige durante toda la jornada, a excepción de Juárez Celman, Río Cuarto, General San Martín, Marcos Juárez y Unión. Los cinco departamentos registrarán lluvias desde la tarde y se estima una precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros.

