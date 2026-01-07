Clima en Córdoba: tras la tormenta, cómo estará el tiempo este miércoles 7 de enero

La tormenta finalmente llegó entrada la noche y se extendió durante gran parte de la madrugada en diferentes sectores de la provincia de Córdoba. Para este miércoles 7 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el tiempo será caluroso y con viento.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 7 de enero

El ente nacional comunicó que el tercer día de la semana inició con una temperatura mínima de 18°C y cielo parcialmente nublado. Además de leves vientos desde el sector sureste de entre siete y 12 kilómetros por hora (km/h).

Un intenso chaparrón se registró durante la tarde, noche y madrugada del martes y miércoles en Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)

Con el transcurrir de las horas, se estima que la brisa llegue hasta los 23 km/h, el escenario siga igual y la máxima se posicione en los 34°C. Ya en la noche, las nubes cubrirán mayoritariamente el cielo y ráfagas de viento del este rondarán entre los 42 y 50 km/h.

Pronóstico extendido para Córdoba