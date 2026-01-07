Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: tras la tormenta, cómo estará el tiempo este miércoles 7 de enero

Las precipitaciones llegaron en las últimas horas del martes 6 y se extendieron durante la madrugada.

7 de enero de 2026,

Córdoba se prepara para otra jornada de calor. (Gentileza Municipalidad de Córdoba)

La tormenta finalmente llegó entrada la noche y se extendió durante gran parte de la madrugada en diferentes sectores de la provincia de Córdoba. Para este miércoles 7 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el tiempo será caluroso y con viento.

El ente nacional comunicó que el tercer día de la semana inició con una temperatura mínima de 18°C y cielo parcialmente nublado. Además de leves vientos desde el sector sureste de entre siete y 12 kilómetros por hora (km/h).

Un intenso chaparrón se registró durante la tarde, noche y madrugada del martes y miércoles en Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)
Con el transcurrir de las horas, se estima que la brisa llegue hasta los 23 km/h, el escenario siga igual y la máxima se posicione en los 34°C. Ya en la noche, las nubes cubrirán mayoritariamente el cielo y ráfagas de viento del este rondarán entre los 42 y 50 km/h.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Jueves. Mínima de 18°C y máxima de 22°C. Tormentas aisladas durante toda la jornada.
  • Viernes. Mínima de 17°C y máxima de 22°C. Tormentas aisladas durante toda la jornada.
  • Sábado. Mínima de 17°C y máxima de 28°C. Cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

