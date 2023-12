Martin Llaryora ratificó su apoyo a Javier Milei: “Me parece importante que recemos”

Tras haber asistido a la asunción presidencial de Javier Milei en Buenos Aires, Martín Llaryora volvió a Córdoba para la ceremonia de traspaso de mando en San Francisco, su ciudad natal. En el acto, participaron diversas personalidades de la política de Córdoba, como así también ciudadanos, familiares y allegados al mandatario.

Luego de la entrega del bastón y la banda por Juan Schiaretti y el juramento de los nuevos ministros provinciales, Llaryora cerró el acto con un extenso y sentido discurso. En él, hizo un repaso de su carrera política, de las medidas que tomará como gobernador y también, ratificó su apoyo a Milei.

LLARYORA SOSTUVO SU APOYO A LA PRESIDENCIA DE JAVIER MILEI

Con respecto a la asunción de Javier Milei, el gobernador electo manifestó: “Estamos en un momento difícil, pero también tenemos que respetar la voluntad popular. Me parece importante que recemos y le pidamos a Dios que ilumine a todos los gobernantes y que ilumine a Javier Milei”.

En la misma línea, siguió: “Yo espero que le vaya bien, porque si le va bien, le va bien a la Argentina”. “Voy a acompañarlo en lo que pueda para darle gobernabilidad y para hacer las reformas necesarias para que nuestro país se encamine”, sostuvo. En este sentido, hizo alusión a un punto que Milei “quitará”: la obra pública.

“Cuando vivís en Capital Federal, la obra público parece algo normal, muchas veces la puede hacer una empresa porque hay volumen. Cuando vas entrando hacia el interior y empiezan a desaparecer los grandes conglomerados, no existe el mercado. Ahí solo está la economía solidaria”, explicó.

El traspaso de mando de Martín Llaryora en San Francisco.

“Los pueblos del interior del interior necesitan de las cooperativas, de las mutuales y del Estado presente. Sin obras no hay progreso, por eso voy a continuar con las obras que inició nuestro querido gobernador Juan Schiaretti”, dijo. Y continuó: “Voy a hacer lo posible, queridos intendentes, para que podamos seguir haciendo obras en cada uno de nuestros pueblos. Queremos que las obras vayan a donde está la gente y no la gente a donde están las obras”.

Asimismo, afirmó que “hoy está en debate la educación”. “Creo que algunos han tenido la suerte de nacer en otra condición social y no entienden que para muchos la educación fue la posibilidad de ascenso social. Sin educación, no hay progreso, no hay futuro”, sentenció.

El bastón y la banda que recibió Llaryora.

“Tenemos que trabajar unidos y en conjunto porque lo que se viene es difícil. Pero, no voy a parar de invertir en educación pública y en salud pública. Les pido a todos que en estos tiempos difíciles, estemos más unidos que nunca. Solamente unidos vamos a poder salir adelante”, concretó Llaryora.