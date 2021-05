Finalmente este viernes por la tarde el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Manuel Calvo, dio a conocer las nuevas flexibilizaciones que regirán en Córdoba desde el lunes 31 de mayo hasta el 11 de junio. En su discurso, brindado en el auditorio del Centro Cívico, el mandatario se refirió a la situación epidemiológica actual en la provincia y apuntó cañones gruesos contra quienes organizan fiestas clandestinas.

“Quiero hablarle a los jóvenes. En nuestros datos epidemiológicos que estamos recibiendo todos los días vemos que cada vez más jóvenes son los que se enferman con situaciones de salud a veces graves. Estas nuevas cepas están atacando a los chicos, a los jóvenes, a nuestros adultos mayores, ya nadie queda al margen del peligro que genera el coronavirus”, enfatizó en parte de su discurso el funcionario cordobés.

Y profundizó: “Hasta no hace mucho tenía la edad de esos jóvenes y sé que pedirles que no salgan a ver a sus amigos o que no puedan disfrutar de esta etapa de mayor valor de una vida es muy difícil este momento. Pero hace falta hacer un esfuerzo más. Si pueden trabajar y estudiar desde sus casas háganlo desde allí y créanme que es un esfuerzo que vale la pena”.

Fue en este momento donde arremetió contra quienes organizan las fiestas clandestinas, foco de la mayor cantidad de contagios: “A esos verdaderos mercenarios que demuestran desprecio por la vida y que muchas veces en nombre de la libertad hacen negocio precisamente con la vida de todos, reiterarles que vamos a seguir cayéndoles con todo el peso de la ley sin ninguno tipo de contemplaciones”.

El trabajo en conjunto del Gobierno con todos los sectores

Previamente, al iniciar su discurso Manuel Calvo también había valorado el trabajo que vienen realizando el Gobierno provincial con los distintos sectores económicos y sociales de la provincia. Allí valoró las conversaciones con “los sectores, tanto el público como el privado, la sociedad, la seguridad, los comerciantes, los equipos de salud”, entre otros.

En ese momento también aprovechó para reiterar “un fuerte agradecimiento por el enorme esfuerzo y trabajo que vienen realizando día a día” los trabajadores de la salud de Córdoba.

“Pese a todo este trabajo estamos atravesando uno de los momentos más difíciles en todo nuestro país en los que Córdoba no es ajeno. Se sigue presionando a nuestro sistema de salud. La prioridad sigue siendo la salud, la educación, la producción, la economía y el trabajo. Esto es una definición de Estado porque fue una conclusión a la que arribamos conversando con todos los sectores”, remarcó Calvo.

Y reafirmó: “Somos un Gobierno que dialoga con todos y trabaja todos los días para acompañar a todos los sectores afectados por la pandemia de coronavirus. Por eso venimos trabajando para encontrar el mejor equilibrio. Acá no se trata de economía o salud, se trata de que salgamos todos juntos, de cuidar la salud, de cuidar el trabajo, de cuidar la educación de nuestros hijos y salir lo menos lastimosos posibles”.

En este marco pidió “el acompañamiento de todos” y que “aquellos que pueden resolver sus actividades sin circular lo hagan desde sus casas”. “Tenemos que ser consientes que este virus traicionero se mueve con nosotros. Insisto si no es necesario, por favor no circulemos”, apuntó.