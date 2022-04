El martes por la tarde fue la última vez que vieron a Carla Salomé Ceballos, una adolescente de 16 años que estaba alojada en el internado del Instituto Nazareth de Villa María. Tras esta situación, la Fiscalía emitió una solicitud de paradero. Este jueves, habló su madre y pidió que la Justicia la ayude.

“Soy una mujer desesperada. Como madre me angustia esta situación, quiero que me ayuden, me den una respuesta, Si alguien la ve que me avise”, pidió la madre de la menor, Carla Sánchez, en diálogo con Villa María YA!

La madre contó que la menor protagonizó un hecho de violencia familiar, donde atacó a una persona con un cuchillo. Al ser menor de edad, quedó a disposición del juzgado penal juvenil de la Sede Judicial de Villa María y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) dispuso que la misma se quedara en el Instituto Nazareth.

Buscan a una adolescente de 16 años, desaparecida en Villa María. Foto: Villa María YA

El pedido de su mamá

Sin embargo, la joven desapareció y desde hace tres días, no se sabe nada de ella. “Ella tiene problemas pero nunca me dieron el diagnóstico, es una chica que no hay forma de contenerla”, comentó al respecto y aprovechó para pedir ayuda de la Justicia.

“Yo ya no sé a quien pedir ayuda porque al tener tantos antecedentes, ella ahora es menor pero cuando cumpla 18 años pasaría a la cárcel, pido ayuda psiquiátrica y una contención”, expresó Sánchez. Por otra parte, manifestó: “Yo no quiero deshacerme de mi hija, sólo estoy pidiendo ayuda, nunca fui escuchada”.

Finalmente, expresó: “No quiero que ella termine mal porque no deja de ser una nena, y la buscan como si fuese una delincuente”.

Datos de la menor

Desde la Departamental San Martín puntualizaron que la menor es de contextura física robusta, tez trigueña, aproximadamente 1,64 metros de estatura y cabellos cortos castaños oscuros. Cuando desapareció vestía un pantalón corto de color celeste y un buzo verde con detalles en gris.

Cabe destacar que si alguien posee alguna información esta deberá ser aportada en la dependencia policial más cercana o a los siguientes números de teléfono: 0353- 4619120/106.