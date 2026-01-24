Talleres informó este sábado 24 de enero que el mediocampista Martín Río se convirtió en su quinto refuerzo en este mercado de pases. Sin embargo, su salida dejó un malestar en Banfield, su anterior club.

Malestar en Banfield por la salida de Martín Río, nuevo jugador de Talleres

El volante de 24 años había regresado a la Argentina luego de vestir la camiseta de Querétaro de México. En la temporada pasada, disputó 33 partidos y marcó cinco goles con el Taladro.

Martín Río ejerció su cláusula de rescisión y seguirá su carrera en otro club. La información completa se brindará, como es habitual, al cierre del mercado de pases.



Le agradecemos por el profesionalismo mostrado defendiendo nuestra camiseta y le deseamos éxitos en su futuro. pic.twitter.com/oErLx0VV35 — Club A. Banfield (@CAB_oficial) January 24, 2026

Su importancia dentro del esquema de juego era fundamental para el entrenador Pedro Troglio. Por ello era un jugador innegociable y ejerció su cláusula de rescisión, según notificó el club.

“La información completa se brindará, como es habitual, al cierre del mercado de pases. Le agradecemos por el profesionalismo mostrado defendiendo nuestra camiseta y le deseamos éxitos en su futuro”, expresó Banfield.

Por su parte, Río compartió un mensaje de despedida en el que le agradeció a la hinchada y los cuerpos técnicos que lo entrenaron a lo largo de ese tiempo. Sin embargo, no le agradeció a la directiva, exhibiendo un malestar. Ahora, se integra al plantel dirigido por Carlos Tevez y firmó contrato hasta el 2029.