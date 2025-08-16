Vía Córdoba / Naranjitas

Los Pumas vs All Blacks: qué pasará con los naranjitas en el estadio Mario Alberto Kempes

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia, aclaró la situación de los cuidacoches para este sábado 16 de agosto.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

16 de agosto de 2025,

El campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes será sede del duelo Los Pumas vs. All Blacks. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, aclaró qué pasará con los naranjitas en las inmediaciones del estadio Mario Alberto Kempes. La zona norte de la ciudad será escenario del duelo entre Los Pumas y All Blacks y se espera un aluvión de locales y turistas.

Es imposible negar la presencia de cuidadores de coches en la zona”, aclaró el funcionario, en diálogo con El Doce. Sin embargo, explicó a la población que el pago es “totalmente voluntario”.

Los Pumas se preparan para el sábado y entrenaron en el Kempes. (Pedro Castillo / La Voz)
Según sus declaraciones, los naranjitas ya fueron notificados de la situación sobre los abonos. No obstante, en caso de registrar una actitud coactiva o situación agresiva, remarcó a la población que se puede llamar al 911 para dar aviso.

"Queremos que esto sea una fiesta para la familia“, concluyó el ministro de Seguridad previo al encuentro que tendrá la presencia aproximada de 57.000 personas.

