Los graves antecedentes del conductor que chocó dos veces un auto en el que viajaba un bebé en Córdoba

Una Volskwagen Amarok chocó dos veces contra un auto Volskwagen Up en el que viajaba un bebé de 18 meses en la ciudad de Córdoba. En las últimas horas, se conocieron los graves antecedentes del conductor de la camioneta.

Se trata de Juan Cruz Peracca, quien recibió la imputación de lesiones leves con alevosía por parte de la fiscal Claudia Palacios. El sujeto de 29 años se encuentra detenido por haber violado una orden de restricción impuesta por parte de la familia del auto.

Peracca habría llamado y hostigado a Alexis Enea Petrópulos, conductor del auto, para exigir dinero por el arreglo de su camioneta. Su abogado, Esteban Yangüez Papagenadio, lo denunció y esto culminó con la aprehensión.

Los graves antecedentes del conductor que chocó dos veces en Córdoba

Peracca tiene tres expedientes en las fiscalías del Distrito uno Turno dos, Distrito dos Turno tres y Distrito uno Turno cuatro, entre 2023 y 2024, según publicaron La Voz y El Doce

Pero una cuarta infracción se sumó en abril de este año, cuando Peracca habría cruzado un semáforo en rojo y terminó detenido “en flagrancia” por la Policía de la Provincia, según el expediente. Fuentes judiciales deslizaron que habría golpeado y mordido a uno de los efectivos.

Inclusive, Peracca tendría allegados en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Según informó El Doce, su madre es ayudante de un fiscal en los Tribunales de la ciudad y su padre es secretario en lo Contencioso Administrativo.