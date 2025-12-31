El Gobierno de la provincia publicó en el Boletín Oficial la nueva Ley de Tránsito N° 11.096 en Córdoba, que contempla siete cambios claves para la comunidad. El objetivo es fortalecer la seguridad vial, modernizar los controles y actualizar el sistema de sanciones en rutas y ciudades.
Los 7 cambios a tener en cuenta con la nueva Ley de Tránsito en Córdoba
- Reiterancia: cuando una persona comete una o más infracciones antes de que quede firme una sanción anterior, la autoridad puede agravar la infracción.
- Nuevas sanciones: el régimen incorpora otros castigos como trabajo comunitario, llamadas a instrucciones especiales, que incluyen la asistencia obligatoria a cursos educativos o programas terapéuticos vinculados a la seguridad vial y la convivencia ciudadana.
- Luces: sigue vigente la obligación de circular con luces encendidas, pero se regula el uso de las diurnas automáticas (DRL) como otra opción para el día, siempre que la iluminación natural y las condiciones de visibilidad lo permitan. La utilización de luz baja, incluso en vehículos equipados con sistemas DRL, sigue en casos de niebla, lluvia intensa, neblina, humo, polvo o cualquier circunstancia que reduzca la visibilidad.
- Cuadro General de Infracciones: el nuevo esquema regula las faltas en leves, graves y muy graves. Entre las conductas tipificadas se incluyen, entre otras:
- Exceso de velocidad
- Conducción negligente o temeraria
- Falta de licencia habilitante
- Circulación sin seguro obligatorio
- Picadas ilegales
- Fuga tras un siniestro vial
- Controles digitales y trámites a distancia: medios técnicos, digitales y dispositivos electrónicos fueron incluidos para la constatación, el registro y la documentación de infracciones, como para notificaciones.
- Descargos: infractores con domicilio a más de 60 kilómetros del lugar donde se cometió la irregularidad podrán tramitar su descargo en su jurisdicción de origen, a través de plataformas digitales oficiales.
- Lenguaje actualizado y vigencia: se reemplazaron expresiones en desuso por el concepto de “personas con discapacidad”.