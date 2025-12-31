Los 7 cambios a tener en cuenta con la nueva Ley de Tránsito en Córdoba

El Gobierno de la provincia publicó en el Boletín Oficial la nueva Ley de Tránsito N° 11.096 en Córdoba, que contempla siete cambios claves para la comunidad. El objetivo es fortalecer la seguridad vial, modernizar los controles y actualizar el sistema de sanciones en rutas y ciudades.

Reiterancia : cuando una persona comete una o más infracciones antes de que quede firme una sanción anterior, la autoridad puede agravar la infracción.

Nuevas sanciones: el régimen incorpora otros castigos como trabajo comunitario, llamadas a instrucciones especiales, que incluyen la asistencia obligatoria a cursos educativos o programas terapéuticos vinculados a la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

Luces: sigue vigente la obligación de circular con luces encendidas, pero se regula el uso de las diurnas automáticas (DRL) como otra opción para el día, siempre que la iluminación natural y las condiciones de visibilidad lo permitan. La utilización de luz baja, incluso en vehículos equipados con sistemas DRL, sigue en casos de niebla, lluvia intensa, neblina, humo, polvo o cualquier circunstancia que reduzca la visibilidad.

Cuadro General de Infracciones: el nuevo esquema regula las faltas en leves, graves y muy graves. Entre las conductas tipificadas se incluyen, entre otras: Exceso de velocidad

Conducción negligente o temeraria

Falta de licencia habilitante

Circulación sin seguro obligatorio

Picadas ilegales

Fuga tras un siniestro vial

Controles digitales y trámites a distancia: medios técnicos, digitales y dispositivos electrónicos fueron incluidos para la constatación, el registro y la documentación de infracciones, como para notificaciones.