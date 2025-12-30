Cuáles son los servicios afectados en Córdoba este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero

La Municipalidad de la ciudad compartió cómo será el funcionamiento de los principales servicios en Córdoba este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero. Las actividades se verán condicionadas por la celebración de Año Nuevo.
Los servicios en Córdoba para este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero
- Transporte Urbano de Pasajeros:
- Circulará el miércoles con frecuencia de sábado, con refuerzos, hasta las 21.30.
- El jueves circulará con frecuencia de domingo, iniciando a las 6.
- Recolección de residuos:
- El servicio nocturno del miércoles se adelanta y piden colocar la basura fuera de casa antes de las 12.
- El jueves no habrá recolección.
- Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (Semm) y el Estacionamiento Controlado: miércoles y jueves serán gratuitos en los lugares permitidos.
- Las plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV): permanecerán cerradas miércoles y jueves.
- Cementerios San Jerónimo y San Vicente: estarán abiertos de 8 a 18.
- El Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales: permanecerán cerradas.