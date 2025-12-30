El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) compartió este martes 30 de diciembre una resolución, donde confirmó un nuevo incremento en el precio del transporte interurbano de Córdoba. Además, anunció que comenzará en los primeros días de 2026.

Sube el precio del transporte interurbano de Córdoba: desde cuándo y cuánto

La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Córdoba habían solicitado una actualización del 9,51 por ciento ante Ersep. La cifra corresponde al período entre marzo y octubre de 2025.

Fachada del Ersep, en Córdoba capital (Pedro Castillo / La Voz)

Consecuentemente, la Tarifa Básica Kilométrica (TBK), con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluido, sube a 100, 1808 pesos. A continuación, un listado de precios que comenzará a regir desde el viernes 2 de enero de 2026.

Los nuevos precios del transporte interurbano de Córdoba