Instalación de nuevos radares en Córdoba: cuáles son las velocidades permitidas para circular

La Legislatura aprobó este lunes 29 de diciembre una propuesta que ejecuta una serie de modificaciones en la Ley Provincial de Tránsito 8.560. La iniciativa impulsada desde el oficialismo incluye la instalación de nuevos radares de velocidad a lo largo de la Capital.

Ante este escenario y tras la consulta de Vía Córdoba, la Municipalidad recordó cuáles son las velocidades permitidas para circular en las calles y las avenidas de la ciudad. Cabe destacar que, su incumplimiento corresponde a una infracción grave.

Cuáles son las velocidades permitidas para circular en Córdoba, según la Municipalidad

20 kilómetros por hora (km/h) en pasos a nivel.

Menos de 30 (km/h) en esquinas y proximidades a escuelas, clubes y lugares de gran afluencia.

40 (km/h) en calles.

60 (km/h) en avenidas y en rutas que atraviesen zonas urbanas.

Córdoba: otros cambios que se aprobaron en la Ley Provincial de Tránsito

Otras de las modificaciones importantes dentro de la Ley Provincial de Tránsito son: