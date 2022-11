Lorena Jiménez tiene un tumor en su cabeza y pasará por el quirófano: suspendió sus shows

Lorena Jiménez deberá someterse a una intervención quirúrgica la semana que viene en Córdoba producto de un tumor que tiene en la cabeza. La hija de La Mona aseguró que debe operarse para evitar problemas a futuro, por lo que decidió suspender sus próximos shows.

“Tengo que operarme por un tumor benigno en la cabeza, atrás del oído”, detalló la cantante a través de un video en su cuenta de Instagram. Por lo tanto, este jueves 24 de noviembre será su última presentación en el Museo Bar de su padre.

Lorena Jiménez, en su show en el Festival Bum Bum.

“Soy asintomática, me lo descubrieron por un momento del Covid en el que tuve mareos, lo controlé durante el año y creció. No tengo secuelas de eso, pero si no lo trato puedo tener problemas del oído, mareos, vértigo y no poder caminar”, detalló la artista cordobesa.

Cuándo se opera Lorena Jiménez y de cuánto será la recuperación

La figura artística detalló que se operará el lunes 28 de noviembre y según indicaciones médicas, el proceso de recuperación sería de 15 días. De esta manera, en el mejor de los escenarios, su vuelta al ruedo ocurriría el fin de semana del 16 de diciembre.