Lo que viene para Racing: evitar el desempate por el segundo descenso

Racing consiguió el primer objetivo de los de mínima: con el 2 a 0 sobre Aldosivi en Nueva Italia, ya no corre peligro de descenso directo en la Primera Nacional. Ahora apunta a evitar el penúltimo lugar en la Zona B, que lleva a un desempate con el penúltimo de la Zona A por el segundo descenso.

Racing de Nueva Italia, festejando uno de sus goles en el partido ante Aldosivi, por la Primera Nacional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

La Academia, que mejoró en las últimas fechas y lleva tres sin derrotas, superó a Aldosivi y lo metió en el barro, porque lo alcanzó en el puntaje y lo supera en la tabla por mejor diferencia de goles. Ahora son cuatro los equipos que tiene por debajo, contando al casi descendido Villa Dálmine.

Dálmine fue goleado el sábado ante Deportivo Madryn en el sur del país, y está a 13 puntos de Racing, con 12 por disputar, por lo que ya es inalcanzable. El penúltimo en la zona es Tristán Suárez, cuatro puntos abajo de la Academia, y que este lunes cierra la fecha como visitante de Ferro, a las 21.10 televisado.

Lo que no representó una buena noticia en Nueva Italia es la victoria de Chaco For Ever como visitante de Brown de Adrogué por 2 a 1, para continuar a dos puntos de Racing. Mientras que Riestra, próximo rival de la Academia, le ganó a Atlanta y puso al Bohemio en zona de riesgo, dos puntos por arriba del Albiceleste.

LOS PRÓXIMO RIVALES DE RACING

El domingo 24 de septiembre Racing diputará su segundo partido como local, a las 17 frente al Deportivo Riestra. Después visitará a Ferro, en la penúltima recibe a Gimnasia de Jujuy y en el cierre del torneo va ante Quilmes.

Racing de Nueva Italia recibió a Aldosivi por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

En cuanto a sus competidores directos, en la próxima fecha Chaco For Ever recibe a Estudiantes de Caseros el sábado 23 a las 17.30; Tristán Suárez a Gimnasia de Jujuy el domingo a las 15 y Aldosivi a las 19 a Villa Dálmine.

TABLA DE POSICIONES ZONA B (ULTIMOS PUESTOS)