Lo que dejó la tormenta en Villa del Dique: ráfagas de hasta 117 kilómetros por hora

A unos 110 kilómetros al sudoeste de Córdoba Capital, la localidad de Villa del Dique registró un intenso temporal durante la tarde del miércoles 24 de diciembre. La tormenta dejó una gran cantidad de agua acumulada y fuertes ráfagas de viento en cuestión de minutos.

Video: lo que dejó la tormenta en Villa del Dique, Córdoba

El poblado ubicado en el departamento de Calamuchita informó que de la precipitación de 70 milímetros en un breve lapso de tiempo. Ante este escenario y calles anegadas, las autoridades desplegaron un inmenso operativo.

Consecuentemente, agua ingresó en diferentes casas y desató problemas en la víspera a la cena de Nochebuena. Dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal municipal y vecinos colaboraron, pero ráfagas de viento de hasta 117 kilómetros por hora dificultaron las labores.

Por fortuna, siendo jueves 25 de diciembre, la Municipalidad de Villa del Dique no informó de personas fallecidas ni heridas de gravedad. Sin embargo, la infraestructura local sufrió severos daños.