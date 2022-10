Llaryora sobre el conflicto de UTA: “No puede ser que el 85% de los subsidios se de al AMBA”

Tras el anuncio de un paro de colectivos de 72 horas en Córdoba y el interior del país, las provincias le reclamaron al gobierno nacional un desembolso de 13 millones de pesos para destrabar el conflicto. El pedido lo reactivó el secretario de Transporte de Córdoba, Franco Mogetta. En tanto, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora habló sobre el conflicto y pidió “mayor federalismo”.

Mogetta, también titular de COFETRA, remarcó que las administraciones provinciales necesitarán más de $113.000 millones para financiar ese servicio a lo largo del 2023, casi el doble de lo presupuestado por el gobierno nacional.

De esta manera, pidió que se apruebe el proyecto que propone ampliar los subsidios de este año y llevarlos desde los 46.000 millones de pesos (prometidos por el gobierno nacional) hasta los 59.500 millones. Según precisó, hasta octubre, se ejecutaron 36 mil millones.

Transporte: Mario Negri junto a Martín Llaryora, y los diputados Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez (@marioraulnegri)

“Ese es el primer planteo porque es lo que urge para solucionar el problema ahora, inmediatamente y garantizar el servicio que es esencial y sumamente importante en el interior del país”, subrayó Mogetta según el medio La Voz.

Reunión de diputados e intendentes para destrabar el conflicto de UTA

Al reclamo se sumaron más tarde los diputados del Interbloque Federal y de Juntos por el Cambio, quienes le elevaron una carta al titular de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Heller, para que la ampliación de los subsidios se trate hoy sobre tablas “como una solución de emergencia”.

Los diputados formalizaron su pedido tras una reunión que mantuvieron con los intendentes Martín Llaryora (Córdoba), Pablo Javkin (Rosario) y Emilio Jatón (Santa Fe), quienes concurrieron a Diputados para respaldar el pedido.

Al respecto, Martín Llaryora reclamó en diálogo con Cadena 3: “No puede ser que el 85% de los subsidios se de al AMBA. No es que el interior no sepa administrar el transporte, sino que nos dan el 15%”. En este sentido, aclaró que el pedido no ronda en el quite a AMBA sino “que nos den lo que nos corresponde”.

Martín Llaryora de Cordoba Carlos Gutierrez Transporte Foto Federico Lopez Claro

Respecto a la reunión con diputados, destacó: “Le solicitamos avanzar en un acuerdo que amplíe el presupuesto para ponernos en igualdad de condiciones con el AMBA y así no tener paros. Para eso se necesita un presupuesto hasta fin de año de 59.500 millones y para el próximo año duplicarlo”.