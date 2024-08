Le enseñó a los alumnos a colocar un preservativo con la boca: polémica clase de ESI en Córdoba

Una escuela de Jesús María, en el interior de la provincia de Córdoba, dio una clase de Educación Sexual Integral (ESI), que tuvo una explícita demostración por parte de la disertante. Le enseñó a los alumnos a colocar un preservativo con la boca y desató la polémica.

Video: le enseñó a los alumnos a colocar un preservativo con la boca

Una de las alumnas captó diferentes tomas de la jornada educativa con su celular, pero compartió una en las redes sociales. En la grabación de 10 segundos, se puede ver cómo una mujer introdujo en su boca una maqueta del pene con un preservativo.

Luego de la viralización, la madre del adolescente de tercer año que registró el hecho manifestó que su hija fue amonestado. “Cuando el video se ve alguien le comentó a la directora y ella comenzó a buscar un culpable, empezó a investigar de dónde salió el video, los obligó a los chicos a poner en un papelito quién fue el que filmó”, contextualizó.

Habló la madre de la alumna sancionada por el video de ESI en Córdoba

“Mi hija ese día llega y dice, ‘mirá mamá lo que pasaron los chicos en el grupo’. Entre los alumnos tienen un grupo. Me muestran el video que se viralizó y preguntó sobre el tema”. En este sentido, apuntó contra la directora del instituto.

“Fue injusta. Quiere limpiarse de lo que pasó. Es mi hija la que está sancionada, a mí no me parece que sea la forma de enseñarles a colocar un preservativo”, arremetió la mujer. Por su parte, el tío de otro alumno detallo4 que otro alumno grabó las imágenes.

“La directora amenazó a todo el mundo para que esto no se hiciera más grande. No me caben amenazas, a mi sobrino le pusieron amonestaciones cuando no grabó el hecho”, indicó Javier, en diálogo con Más Radio.

Tras la polémica clase de ESI, qué dijo la directora de la escuela de Córdoba

Luego de dos dīas, la directora, Silvia Rigo, rompió el silencio y explicó cómo se originó la disertación sobre sexualidad. Según sus palabras, el instituto firmó un convenio con la Municipalidad de Jesús María para cumplir con la reglamentación de ESI.

El equipo de trabajo municipal está conformado por una ginecóloga, una médica, una trabajadora social, una psicopedagoga y una socióloga. “Los chicos pidieron ampliar la información sobre diferentes aspectos relacionados a la sexualidad, tanto en lo biológico como en lo afectivo”, detalló a El Doce.

La segunda clase de una serie de jornadas de ESI estuvo a cargo de la médica. Los alumnos habían solicitado ampliar en métodos anticonceptivos y los docentes prepararon una serie de maquetas para demostrar.

En este contexto, un grupo de alumnos consultó si se podía colocar un preservativo con la boca, recibiendo una respuesta positiva. Luego, le pidieron a la médica municipal que haga una demostración, que es la que se exhibe en el video.

“La mujer justificó su decisión porque, según investigaciones, aumentó el porcentaje de infecciones por enfermedades sexuales”, detalló Rigo, quien indicó: “Me hago responsable de lo que sucedió, pero quiero aclarar que la única persona que presentó un desacuerdo es la madre del alumno que filmó con su celular”.

Además, apuntó contra el menor de edad que grabó con su celular y fue sancionado porque “rompió los acuerdos de convivencia escolar ya que tomó imágenes sin consentimientos”.