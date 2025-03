Las contundentes declaraciones de Julián Álvarez y Diego Simeone sobre el polémico penal

Julián Álvarez está en las portadas de todos los medios deportivos españoles por el polémico penal que pateó este miércoles 12 de marzo. Al final de la llave, Real Madrid eliminó a Atlético de Madrid de los octavos de final de la Champions League.

Atlético Madrid vs Real Madrid: el polémico penal de Julián Álvarez

El cordobés fue el segundo del conjunto Colchonero que se encaminó para ejecutar su disparo. No se pudo afirmar bien cuando apoyó la pierna izquierda al lado de la pelota, le quedó pegada y al darle de derecha a la pelota, le pegó también, de manera imperceptible, con la izquierda.

La caprichosa entró al arco custodiado por el belga Thibaut Courtois, pero el árbitro y el VAR decidieron anular el tanto y darlo por no válido. El travesaño de Marcos Llorente terminó de lapidar el resultado y el Merengue avanzo en la competencia europea.

La declaración de Julián Álvarez sobre su penal ante Real Madrid

Pero antes de esto, Álvarez volvió a la mitad del terreno y las cámaras captaron sus gestos tras la pregunta de sus compañeros. “No sé, puede ser”, respondió sobre el doble toque.

Julián Álvarez del Atlético de Madrid se resbala tras ejecutar un disparo en la tanda de penales ante el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Manu Fernández)

Compañeros del cordobés realizaron diversos posteos en sus cuentas de Instagram para manifestar su enojo por el resultado. Pero al mismo tiempo, para agradecer a la afición por el apoyo en el Wanda Metropolitano.

Las contundentes declaraciones de Diego Simeone por el polémico penal

Por su parte, al inicio de la rueda de prensa, Diego Pablo Simeone fue consultado por la jugada y aseveró: ““Acabo de ver la imagen, dicen que cuando patea toca la pelota con el pie de apoyo, pero la pelota no se mueve. Más allá de eso, estoy orgulloso de mis jugadores, estoy contento, sinceramente, porque competimos de una manera que es ejemplar”.

Minutos más tarde, le volvieron a preguntar por el segundo penal de la tanda y respondió con otro tono: “¿Ustedes la vieron?, ¿la tocó o no la tocó?, ¿la viste o no la viste?, ¿cualquiera de los que está acá presente vio que tocó dos veces la pelota Julián?. Levanten la mano... ¿Quién levanta la mano?...no la levantaron. Siguiente pregunta”.