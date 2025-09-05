Las chicas de Talleres enfrentaron a River y no ceden la cima de la tabla

Talleres, primero en la Zona B, recibió al escolta River en La Boutique y empataron con el marcador en blanco. Con lo que no hubo cambios en los primeros lugares de las posiciones en el torneo de Primera del fútbol femenino de AFA, cumplida la quinta fecha.

Talleres continúa en la cima con 8 puntos, seguido por las “Millonarias” con siete unidades. Este viernes también igularon Gimnasia La Plata y San Lorenzo, 0 a 0. La fecha continuará este sábado, cuando Belgrano reciba a SAT desde las 15.

Talleres venía de vencer a Banfield 1 a 0 a domicilio y cosecha dos victorias, dos empates y una derrota, convirtieron cuatro goles y recibieron las misma cantidad.

Gran triunfo del femenino de Talleres ante Banfield (Prensa CAT).

CÓMO FORMÓ TALLERES

Agustina Ruffino; Stephanie Melgarejo, Ahelin Piña, Josselyn Briceño y Abigail Macegosa; Martina Terra, Pilar González, Priscila Ellena y Azul Ludueña; Brisa Jara y Juana Souto. La formación de Talleres ante River.