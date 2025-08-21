Armani se convirtió en héroe y River pasó a cuartos de Copa Libertadores por penales

River no la pasó bien frente a Libertad de Paraguay en el partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores, y este jueves definió la llave en el Monumental por penales.

Sebastian Driussi.. River Plate vs Libertad. Octavos de Final Copa Libertadores. (Fotobaires)

Marcelo Gallardo dejó manifestado en dónde está su prioridad, luego de poner un muletto en la última fecha del Clausura. Para este encuentro definitorio de la competencia continental volvieron algunas figuras y el DT apostó algunas fichas a nombres interesantes, aunque no todo le salió cómo esperaba.

Es el caso de Giuliano Galoppo, que se metió en el 11 pero salió expulsado en el segundo tiempo por doble amarilla. La baja obligó al Muñeco a rearmar el esquema, debiendo sacar a Juanfer Quinteros para meter a Galarza.

Los goles en los 90′ y definición por penales

El primer gol del Millonario llegó a los 28’ del PT. Colidio recibió por derecha un gran centro de Acuña, tocó por sobre Silva al travesaño y Driussi empujó el rebote en el área chica.

Cuando todo indicaba que el local se iba al descanso con un triunfo, llegó el empate de Libertad. Fue a los 42′, cuando tuvo lugar “la ley del ex”. Tras un córner desde la derecha de Fernández, la pelota cayó al primer palo para que Robert Rojas peine y marque el empate.

Esta noche, el arquero Franco Armani no tuvo la brillante performance que sí había tenido en Paraguay y que mantuvo el 0 en el marcador en el partido de ida. No obstante, pudo redimirse apenas unos minutos después del final de los ‘90, en la definición por penales.

Luego de que dos jugadores de Libertad erraran su tiro, el arquero logró atajar el lanzado por Fernández y todo fue alegría para el local.