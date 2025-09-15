La victoria de Instituto por la que el DT Daniel Oldrá esperó casi medio año

“Había que ganar como sea”, certificó Daniel Oldrá, en referencia al 2-0 de Instituto sobre Argentinos Juniors con dos penales para la polémica. Primera victoria en Córdoba para la Gloria. Y la primera del entrenador como local, desde que asumió en abril pasado.

Transcurrieron cinco meses para que el “Gato” pueda festejar en su cancha. Porque su equipo se quedó con el clásico ante Talleres en Córdoba en el Apertura, con la T como local en el Kempes.

Instituto recibió a Argentinos Juniors por la octava fecha de la Liga Profesional 2025. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Instituto acumulaba cinco meses sin triunfos en Alta Córdoba, desde la goleada 3-0 sobre Deportivo Riestra en abril, con la dupla Daniel Jiménez-Bruno Martelotto en la dirección técnica.

En este torneo sólo había ganado en el debut, contra Gimnasia en La Plata 1 a 0, y acumulaba 387 minutos sin convertir goles. Como local sólo había anotado frente a Platense, en el empate 1 a 1.

LOS PENALES DE INSTITUTO

Alex Luna y Gastón Lodico, uno en cada tiempo y de penal, le dieron la victoria a Instituto contra Argentinos. Pasaron 44 años de la última vez que la Gloria contó con dos penales para un triunfo en un partido en Primera: contra Colón en 1981, por intermedio de Raúl De la Cruz Chaparro (estadísticas Mauricio Coccolo @mauricoccolo en X).