La Municipalidad de Córdoba inhabilitó al conductor que le provocó una fractura de cráneo a un bebé

El Palacio 6 de Julio hizo lugar al pedido de la fiscal Claudia Palacios.

1 de octubre de 2025,

El conductor chocó dos veces un auto aunque le advertían que adentro había un bebé en Córdoba. (Captura de video)

Este miércoles 1 de octubre, la Municipalidad de Córdoba inhabilitó la licencia del conductor que le provocó una fractura de cráneo a un bebé. Se trata de Juan Cruz Perraca, quien se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer luego de haber roto una orden de acercamiento a la familia del menor.

La fiscal Claudia Palacios, quien se encuentra a cargo de la investigación del suceso que ocurrió a inicios de septiembre, había solicitado la suspensión al municipio, que ya es efectiva.

El conductor de la Volskwagen Amarok chocó dos veces contra un Volskwagen Up en la zona de la Costanera Norte de la ciudad. La madre del conductor del auto gritó para alertar que había un menor de 18 meses en el vehículo, pero esto no frenó el accionar.

Las dos versiones de la disputa previa al doble choque en Córdoba

Actualmente, el sujeto de 29 años está privado de su libertad y con el delito de lesiones leves dolosas con el agravante de alevosía. Por su parte, Esteban Yangüez Papagenadio, insistió en que debería elevarse a tentativa de homicidio porque considera que la camioneta fue utilizada como un arma.

Por su parte, el representante legal de Peracca sostuvo que su cliente actuó en un estado de crisis. En este sentido, focalizó en que desconocía de la presencia del bebé y el conductor del auto lo golpeó con sus puños previo al choque.

