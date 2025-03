La Mona Jiménez y su mensaje a Talleres y Belgrano, por las victorias sobre River

Después de cinco años, Carlos “La Mona” Jiménez subió otra vez al escenario del Sargento Cabral, el baile que es como un templo para los seguidores del cuartetero más famoso. Y fue con menciones para Talleres y Belgrano, por sus triunfos sobre River para la historia.

Desde la pandemia la Mona no realizaba el ritual de cantar en el Sargento los viernes a la noche, todo un clásico. Con las entradas agotadas desde hace meses volvió y sus fieles seguidores dijeron presente en otra noche para recordar.

Previa del Show de la Mona Jimenez en el Sargento Cabral.(José Gabriel Hernández / La Voz)

Entre tema y tema, dejó mensajes para sus fanáticos, y para los futboleros también. “Belgrano lo mandó a River a jugar a la B. Y ahora Talleres le rompió el c... y le ganó una final”, afirmó, en referencia a aquella Promoción de 2011, y a esta definición de la Supercopa Internacional en Paraguay.

EN EL “TEMPLO” DE LA MONA

“Hace cinco años y ocho días que no tocamos acá, en el Sargento Cabral”, indicó Jiménez ante un público enfervorizado. Los fanáticos vivieron otra noche inolvidable en el salón de baile que fue testigo de los mejores shows de La Mona. “Nunca pensé que yo iba a llegar a los 74 años y que iba a estar cantando acá”, expresó.

“Han sido momentos muy emotivos, he pasado por momentos graves pero todavía el Flaco no me quiere llevar (sic), quiere que siga cantando para ustedes. Esta es la misa, la misa son ustedes”, arengó la Mona. Las entradas para el reencuentro se agotaron hace cuatro meses, y tampoco hay más tickets para las próximas presentaciones, en abril y mayo próximo.