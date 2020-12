Con Mauricio Caranta en la lista, Alexander Medina dio a conocer la nómina de elegidos de Talleres que viajaron a Buenos Aires para el choque de este sábado a las 21.30 con San Lorenzo, en el comienzo de la Zona Campeonato de la Copa Diego Maradona.

El arquero quedó afuera del partido con Boca, al cierre de la primera fase. Y vuelve a ser tenido en cuenta, pero continuará como titular Marcos Díaz, quien debutó justo ante su ex club con una actuación en la que no se mostró muy serguro, como producto de la inactividad desde marzo.

Caranta sufrió un dolor lumbar y hasta debió ser infiltrado. Pero además se habla de otros motivos por su ausencia. Hasta de algún distanciamiento con el presidente Andrés Fassi. Sorprende que, ya recuperado, no vuelva al equipo teniendo en cuenta que había mostrado un alto nivel.

Por otra parte, el Cacique se decidiría finalmente por Carlos Auzqui para ser el referente de área, en reemplazo del brasilero Guilherme Parede. “No soy nueve, soy extremo. Pero si el técnico me pone en esa función es porque me ve bien, bienvenido sea. De espaldas al arco no puedo jugar, sí tirarme a los costados de los zagueros para aprovechar los espacios en una cancha de grandes dimensiones como la de San Lorenzo”, analizó el Perro Auzqui.

Otro cambio al que podría hechar mano el técnico Albiazul es el de Francis Mac Allister, ya recuperado de un golpe en el tobillo sufrido ante Lanús, por Ignacio Méndez, quien reapareció contra Boca y tras cumplir una fecha de suspensión.

Un probable equipo de la T para enfrentar al Cuevo, que terminó invicto la primera fase, sería con Díaz; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Juan Cruz Komar y Enzo Díaz; Federico Navarro y Méndez o Mac Allister; Franco Fragapane, Tomás Pochettino y Diego Valoyes; Auzqui.