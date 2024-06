La historia del cordobés que empezó natación por hipotiroidismo y clasificó al Mundial de Aguas Abiertas

Lucas Salinas es un cordobés de 13 años que empezó natación luego de que le diagnosticaran hipotiroidismo. Lo que empezó como una recomendación de los médicos, terminó en la clasificación al Mundial de Aguas Abiertas 2024.

LA HISTORIA DEL CORDOBÉS QUE INICIÓ NATACIÓN POR HIPOTIROIDISMO

Los médicos detectaron hipotiroidismo en Salinas cuando tenía 7 años y estuvo “al borde de un coma diabético”, según le contó a Vía Córdoba. Ante este escenario, sugirieron que inicie cuanto antes un deporte.

Lucas Salinas, nadador. Foto: soymiliyorioph

“Tuve la suerte de que tomaron la mejor decisión de mi vida”, dijo Lucas, quien empezó natación. Lo que empezó como un triste diagnóstico para el niño le dio la oportunidad de conocer la pasión que lo mueve día a día.

El cordobés se levanta bien temprano para ir a nadar durante la madrugada. Luego, va a clases porque la formación educativa es fundamental. Mientras que, por la tarde, asiste al gimnasio para fortalecer su cuerpo.

Lucas Salinas empezó natación por un problema de salud y logró clasificar al Mundial. Foto: soymiliyorioph

El nadador de 13 años se toma el colectivo cada jornada para ir a todos lados. Su madre Eli, empleada doméstica, y su padre Roberto, personal civil de la fuerza aérea, hacen todo lo posible por él y sus cuatro hermanos.

Luego de participar de un torneo de aguas abiertas en la provincia de Santa Fe, Lucas clasificó a la Copa Pacífico Aguas Abiertas en Salinas, Ecuador. Además, fue convocado para pertenecer a la Selección Argentina.

Salinas necesita ayuda para ir al Mundial de Aguas Abiertas en Ecuador. Foto: soymiliyorioph

Pero el sueño está a 1.550 dólares de distancia y por eso pide ayuda a la sociedad. La situación económica de la familia Salinas no es la mejor, no cuenta con casa propia y sus ingresos no son suficientes para este tipo de eventos que carecen del financiamiento estatal.

Por eso, Salinas, Thiago Pizzini Paz y Santino Gontero, dos compañeros suyos que también clasificaron para el torneo, piden ayuda económica a la sociedad. Necesitan al menos 1.550 dólares cada uno para poder ir al torneo que será entre el 5 y 10 de agosto en Ecuador.

CÓMO AYUDAR A LOS NADADORES DE CÓRDOBA

Alias: Lukas.1307

número de teléfono para contactarse: + 5493518764247

Alias: thiagopizzinipaz

“Esperamos que nuestros padres nos vean con los colores celeste y blanco puestos y poder representar al país de la mejor manera”, cerraron los adolescentes.