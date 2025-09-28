La actuación del exarquero de Belgrano que le ahogó el festejo a Instituto

El empate entre Instituto y Lanús terminó siendo justo, más allá de que en la segunda parte la Gloria acumuló méritos para romper el cero y quedarse con los tres puntos. Chocó con Nahuel Losada, exarquero de Belgrano.
Losada demostró que sigue en alto nivel, y ya se venía destando en las victorias contra Talleres (en esta temporada, con victorias 1-0). Y en Alta Córdoba tuvo un par de intervenciones que ahogaron el festejo Albirrojo.
A los 3 minutos del complemento, desactivó una bomba desde fuera del área de Gastón Lodico que le quemó las manos. Y pudo recuperarse para una doble atajada y evitar la apertura del marcador.
Minutos después repitió sus intervenciones y mantuvo el cero en el arco propio. Ocho atajadas en total. “Vinimos por los tres puntos. El empate sirve porque seguimos en los primeros puestos”, analizó.
TAMBIÉN SE DESTACÓ EL ARQUERO DE INSTITUTO
En el arco de Instituto estuvo otra de las figuras de la noche en Alta Córdoba. Porque Manuel Roffo, con mano cambiada, protagonizó la mejor atajada del primer tiempo ante un cabezazo de Rodrigo Castillo. Sólo concedió un gol en las últimas cuatro fechas.