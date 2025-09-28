Vía Córdoba / Video

La actuación del exarquero de Belgrano que le ahogó el festejo a Instituto

Ratificando su alto nivel, Nahuel Losada fue fundamental para el 0 a 0 de la Gloria ante Lanús. También se destacó Manuel Roffo.

Jorge Nahúm
28 de septiembre de 2025,

Otra noche de alto nivel de Nahuel Losada, ex Belgrano, en el empate con Instituto.

El empate entre Instituto y Lanús terminó siendo justo, más allá de que en la segunda parte la Gloria acumuló méritos para romper el cero y quedarse con los tres puntos. Chocó con Nahuel Losada, exarquero de Belgrano.

Losada demostró que sigue en alto nivel, y ya se venía destando en las victorias contra Talleres (en esta temporada, con victorias 1-0). Y en Alta Córdoba tuvo un par de intervenciones que ahogaron el festejo Albirrojo.

A los 3 minutos del complemento, desactivó una bomba desde fuera del área de Gastón Lodico que le quemó las manos. Y pudo recuperarse para una doble atajada y evitar la apertura del marcador.

Minutos después repitió sus intervenciones y mantuvo el cero en el arco propio. Ocho atajadas en total. “Vinimos por los tres puntos. El empate sirve porque seguimos en los primeros puestos”, analizó.

Instituto enfrenta a Lanús en Alta Córdoba. Javier Ferreyra/ La Voz
Instituto enfrenta a Lanús en Alta Córdoba. Javier Ferreyra/ La Voz

TAMBIÉN SE DESTACÓ EL ARQUERO DE INSTITUTO

En el arco de Instituto estuvo otra de las figuras de la noche en Alta Córdoba. Porque Manuel Roffo, con mano cambiada, protagonizó la mejor atajada del primer tiempo ante un cabezazo de Rodrigo Castillo. Sólo concedió un gol en las últimas cuatro fechas.

