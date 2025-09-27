Instituto tendrá dos cambios obligados para recibir a Lanús y seguir con el repunte

Con tres fechas sin derrotas, Instituto planeaba repetir formación por tercera vez consecutiva este domingo ante Lanús a las 20.15, por la fecha 10 del Clausura. Un par de lesiones obligarán a Daniel Oldrá a modificar la estructura.

Damián Puebla, por un esguince en tobillo derecho, y Lucas Rodríguez, con sobrecarga muscular en el izquio de la pierna derecha, quedaron afuera del equipo y de la lista de concentrados.

Entrenamiento de Instituto Foto: Ramiro Pereyra / Las Voz

Mientras que los delanteros Manuel Romero, Matías Fonseca y Jeremías Lázaro continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación y se pierden otro partido.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 - Fecha 10 ⚪️🔴



Estos son los citados por Daniel Oldrá y su cuerpo técnico para recibir a Lanús.



🏥 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐨:



- Lucas Rodriguez presenta una sobrecarga muscular en su isquiotibial derecho.

- Damián Puebla sufrió un esguince en tobillo…

Elías Pereyra, recuperado de una dolencia, cubrirá otra vez el costado izquierdo, y Jonás Acevedo irá por Puebla. El resto de la formación, y el esquema con línea de cinco en el fondo, se mantendrá al igual que contra Argentinos y Godoy Cruz.

Daniel Oldrá, DT de Instituto, en el partido de la Gloria ante Godoy Cruz, en Mendoza. (Prensa Instituto)

ASÍ FORMARÍA INSTITUTO

Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Gastón Lodico y Stéfano Moreyra; Alex Luna, Nicolás Cordero y Jonás Acevedo; los once que pondría en cancha Daniel Oldrá ante Lanús, este domingo a las 20.15.

Fluminense vs. Lanús, este martes en Brasil. (AP)

Por su parte el Granate, que viene de obtener el pasaje a semifinales de Copa Sudamericana frente al Fluminense en Río de Janeiro, formaría con Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Ezequiel Muñoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Agustín Medina; Franco Watson, Marcelino Moreno y Eduardo Salvio; Walter Bou.