Instituto tendrá dos cambios obligados para recibir a Lanús y seguir con el repunte

Con tres fechas sin derrotas, Instituto planeaba repetir formación por tercera vez consecutiva este domingo ante Lanús a las 20.15, por la fecha 10 del Clausura. Un par de lesiones obligarán a Daniel Oldrá a modificar la estructura.
Damián Puebla, por un esguince en tobillo derecho, y Lucas Rodríguez, con sobrecarga muscular en el izquio de la pierna derecha, quedaron afuera del equipo y de la lista de concentrados.
Mientras que los delanteros Manuel Romero, Matías Fonseca y Jeremías Lázaro continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación y se pierden otro partido.
Elías Pereyra, recuperado de una dolencia, cubrirá otra vez el costado izquierdo, y Jonás Acevedo irá por Puebla. El resto de la formación, y el esquema con línea de cinco en el fondo, se mantendrá al igual que contra Argentinos y Godoy Cruz.
ASÍ FORMARÍA INSTITUTO
Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Gastón Lodico y Stéfano Moreyra; Alex Luna, Nicolás Cordero y Jonás Acevedo; los once que pondría en cancha Daniel Oldrá ante Lanús, este domingo a las 20.15.
Por su parte el Granate, que viene de obtener el pasaje a semifinales de Copa Sudamericana frente al Fluminense en Río de Janeiro, formaría con Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Ezequiel Muñoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Agustín Medina; Franco Watson, Marcelino Moreno y Eduardo Salvio; Walter Bou.