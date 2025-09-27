Vía Córdoba / Liga Profesional

Instituto tendrá dos cambios obligados para recibir a Lanús y seguir con el repunte

La intención de Daniel Oldrá era repetir la formación del empate en Mendoza, pero un par de lesiones se lo impidieron. Juegan este domingo.

Jorge Nahúm
Instituto tendrá dos cambios obligados para recibir a Lanús y seguir con el repunte
Uno que volvería en Instituto, Jonás Acevedo, por la lesión de Damián Puebla.

Con tres fechas sin derrotas, Instituto planeaba repetir formación por tercera vez consecutiva este domingo ante Lanús a las 20.15, por la fecha 10 del Clausura. Un par de lesiones obligarán a Daniel Oldrá a modificar la estructura.

Damián Puebla, por un esguince en tobillo derecho, y Lucas Rodríguez, con sobrecarga muscular en el izquio de la pierna derecha, quedaron afuera del equipo y de la lista de concentrados.

Entrenamiento de Instituto Foto: Ramiro Pereyra / Las Voz
Mientras que los delanteros Manuel Romero, Matías Fonseca y Jeremías Lázaro continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación y se pierden otro partido.

Elías Pereyra, recuperado de una dolencia, cubrirá otra vez el costado izquierdo, y Jonás Acevedo irá por Puebla. El resto de la formación, y el esquema con línea de cinco en el fondo, se mantendrá al igual que contra Argentinos y Godoy Cruz.

Daniel Oldrá, DT de Instituto, en el partido de la Gloria ante Godoy Cruz, en Mendoza. (Prensa Instituto)
ASÍ FORMARÍA INSTITUTO

Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Gastón Lodico y Stéfano Moreyra; Alex Luna, Nicolás Cordero y Jonás Acevedo; los once que pondría en cancha Daniel Oldrá ante Lanús, este domingo a las 20.15.

Fluminense vs. Lanús, este martes en Brasil. (AP)
Por su parte el Granate, que viene de obtener el pasaje a semifinales de Copa Sudamericana frente al Fluminense en Río de Janeiro, formaría con Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Ezequiel Muñoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Agustín Medina; Franco Watson, Marcelino Moreno y Eduardo Salvio; Walter Bou.

