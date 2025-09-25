Instituto: los jugadores a los que Daniel Oldrá espera para repetir formación por tercera vez

Instituto, que no pierde desde hace tres fechas y sumó cinco de los nueve puntos, apunta a repetir por tercera vez formación y esquema de juego este domingo a las 20.15 frente a Lanús por la fecha 10 del Clausura.

¿De qué depende? Daniel Oldrá espera por la recuperación de Lucas Rodríguez y Damián Puebla, con sendas molestias musculares. En caso de que no llegen en condiciones para el domingo, la buena noticia para el DT es que sí estarían disponibles Elías Pereyra y Ezequiel Lázaro, dos jugadores de los que pueden cubrir esas posiciones.

Entrenamiento de Instituto Foto: Ramiro Pereyra / Las Voz

Si Instituo mantiene el once titular, seguiría con la línea de cinco en el fondo y los intérpretes del triunfo sobre Argentinos Juniors y el empate en Mendoza contra Godoy Cruz.

Gastón Lodico, volante de Instituto, en el partido ante Godoy Cruz en Mendoza. (Prensa Instituto)

Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Rodríguez o Pereyra; Gastón Lodico, Stéfano Moreyra y Puebla; Alex Luna y Nicolás Cordero; la probable de la Gloria ante Lanús, que obtuvo al clasificación a semfinales de Copa Sudamericana al dejar en el camino al Fluminense en el Maracaná.

EMPATÓ LA RESERVA DE INSTITUTO

Instituto igualó en San Juan frente a San Martín 0 a 0 en el Torneo Proyección, para estirar a siete la racha invicta en la Zona B: cinco victorias y dos empates, en este caso en las dos últimas fechas.

📋 𝗔𝗦𝗜 𝗩𝗔 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔 ⤵



✅️ El equipo designado por Bruno Martelotto para visitar a San Martín (SJ).



⚽️ Fecha 11 - Clausura @ProyeccionLPF.#ReservaGloriosa 🇦🇹#TorneoProyección ↗️ pic.twitter.com/vmUPR9URus — Instituto ACC (@InstitutoACC) September 25, 2025

Con este empate el equipo de Bruno Martelotto alcanzó los 22 puntos y se mantiene en la segunda posición de la tabla de la Zona B, apenas un punto por debajo del líder Rosario Central. El próximo compromiso será ante Atlético Tucumán en Córdoba.