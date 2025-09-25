Vía Córdoba / Liga Profesional

Instituto: los jugadores a los que Daniel Oldrá espera para repetir formación por tercera vez

Para recibir a Lanús este domingo su intención es repetir el once y mantener el esquema. Jugó la Reserva en San Juan.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

25 de septiembre de 2025,

Daniel Oldrá, DT de Instituto, con la idea de repetir formación y dibujo táctico contra Lanús este domingo.

Instituto, que no pierde desde hace tres fechas y sumó cinco de los nueve puntos, apunta a repetir por tercera vez formación y esquema de juego este domingo a las 20.15 frente a Lanús por la fecha 10 del Clausura.

¿De qué depende? Daniel Oldrá espera por la recuperación de Lucas Rodríguez y Damián Puebla, con sendas molestias musculares. En caso de que no llegen en condiciones para el domingo, la buena noticia para el DT es que sí estarían disponibles Elías Pereyra y Ezequiel Lázaro, dos jugadores de los que pueden cubrir esas posiciones.

Entrenamiento de Instituto Foto: Ramiro Pereyra / Las Voz
Entrenamiento de Instituto Foto: Ramiro Pereyra / Las Voz

Si Instituo mantiene el once titular, seguiría con la línea de cinco en el fondo y los intérpretes del triunfo sobre Argentinos Juniors y el empate en Mendoza contra Godoy Cruz.

Gastón Lodico, volante de Instituto, en el partido ante Godoy Cruz en Mendoza. (Prensa Instituto)
Gastón Lodico, volante de Instituto, en el partido ante Godoy Cruz en Mendoza. (Prensa Instituto)

Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Rodríguez o Pereyra; Gastón Lodico, Stéfano Moreyra y Puebla; Alex Luna y Nicolás Cordero; la probable de la Gloria ante Lanús, que obtuvo al clasificación a semfinales de Copa Sudamericana al dejar en el camino al Fluminense en el Maracaná.

EMPATÓ LA RESERVA DE INSTITUTO

Instituto igualó en San Juan frente a San Martín 0 a 0 en el Torneo Proyección, para estirar a siete la racha invicta en la Zona B: cinco victorias y dos empates, en este caso en las dos últimas fechas.

Con este empate el equipo de Bruno Martelotto alcanzó los 22 puntos y se mantiene en la segunda posición de la tabla de la Zona B, apenas un punto por debajo del líder Rosario Central. El próximo compromiso será ante Atlético Tucumán en Córdoba.

