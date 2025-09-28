Instituto empató frente a Lanús, que tuvo a Nahuel Losada como figura

En su primavera, Instituto acumula ahora cuatro fechas sin derrotas. Apuntaba más alto frente a Lanús, rival de los complicados de por sí, y entonado además por ser semifinalista de la Copa Sudamericana. Y terminó 0 a 0, en gran parte por un segundo tiempo impecable de Nahuel Losada, arquero del Granate y ex Belgrano.

La victoria sobre Argentinos Juniors cambió el chip de Instituto, que venía de empatar con Independiente, y estuvo cerca de traerse los tres puntos de Mendoza ante Godoy Cruz. Una mejoría del equipo tras el receso, pese a las bajas por lesiones.

El primer tiempo no mostró la mejor versión de Instituto, sobre todo por la falta de variantes ofensivas. Fue más peligroso Lanús, y Manuel Roffo debió esforzarse para la atajada del partido para la Gloria ante un cabezazo de Castillo.

— SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

En la visita salió por lesión a los 21 minutos Franco Watson, ex Instituto y figura del ascenso Albirrojo en 2022. Lo reemplazo Dylan Aquino, héroe de la clasificación en el Maracaná.

INSTITUTO CHOCÓ CON NAHUEL LOSADA, FIGURA

En la segunda parte Instituto salió más decidido y a los 3 minutos Nahuel Losada se lució ante una bomba de Gastón Lodico. Doble atajada del ex Belgrano para evitar el 1 a 0 de la Gloria.

— SportsCenter (@SC_ESPN) September 29, 2025

Para terminar de transformarse en el mejor del partido, Losada volvió a ser protagonista de una doble atajada, ante un Instituto que ganó en peligrosidad con el ingreso del movedizo Luca Klimowicz.

No pudo ser victoria para la Gloria, lo que lo hubiera depositado entre los ocho que clasifican a octavos en la Zona B. El lado positivo para los de Oldrá, cuarto partidos sin perder y apenas un gol recibido. A su mejoría notoria, le faltaron u par de puntos más.

CÓMO LLEGA INSTITUTO

Daniel Oldrá mantendrá la línea de cinco en el fondo, que le viene dando solidez y resultados. Y su intención era repetir la formación ante Lanús, por tercera vez consecutivas. Pero las lesiones no le dan tregua al “Gato”.

- Lucas Rodriguez presenta una sobrecarga muscular en su isquiotibial derecho.

— Instituto ACC (@InstitutoACC) September 27, 2025

El parte médico Albirrojo informó sobre las ausencias para este partido de dos titulares: Lucas Rodriguez presenta una sobrecarga muscular en su isquiotibial derecho y Damián Puebla un esguince en tobillo derecho. Y se suman a Manuel Romero, Matías Fonseca y Jeremías Lázaro, quienes continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación.

Jonás Acevedo reemplazará en Instituto al lesionado Damián Puebla.

En el lateral izquierdo vuelve Elías Pereyra, en un figurita por figurita, mientras que Jonás Acevedo será el reemplazante de Puebla, para asociarse en la ofensiva con Alex Luna y Nicolás Cordero.

ASÍ LLEGA LANÚS ANTE INSTITUTO

Lanús dejó en el camino al poderoso Fluminense en Río de Janeiro y pasó a semifinales de la Copa Sudamericana, con lo que se manejaba como opción que Mauricio Pellegrino metería rotación ante Instituto.

Incidentes en el partido de Lanús y Fluminense. (Fotobaires).

De todos modos el “Granate” vuelve a jugar por la copa con Universidad de Chile recién el 23 de octubre en Santiago, con revancha el 30 del mismo mes en La Fortaleza, desde las 19.