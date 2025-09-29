Jugó en Talleres y calentó el clásico: “El gol que más me gustó fue el que hice en cancha de Belgrano”

Ahora en el fútbol brasileño y tras un posible regreso a Talleres que quedó en la nada en este 2025, el extremo Alejandro Martínez lleva en el recuerdo un par de goles en los clásicos, contra Belgrano e Instituto.

Y no duda en elegir. "El gol que mas me gustó fue el que hice en la cancha de Belgrano. Cuando sali a festejar me tiraban de todo, no hay nada más lindo que eso. Un momento inolvidable, le veía la cara a los hinchas...“, aseguró en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos.

Alejandro Martínez marcó el 2-2 parcial de Talleres ante Belgrano en el Gigante de Alberdi. (La Voz)

Más allá de haber convertido en otro vibrante 2-2, en el Kempes contra Instituto, no logró afianzarse como titular en Talleres y se fue a préstamo al Ceará de Brasil a comienzos de 2025. A mitad de año cambió de club y pasó al Cuiabá de la Serie B del vecino país.

Instituto vs Talleres en el Mario Alberto Kempes. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Veo todos los partidos de Talleres, estoy pendiente de lo que pasa, se la realidad. La situación no me gusta para nada. Si estuviese ahí, la estaría pasando mal. No tengo dudas que lo van a sacar adelante. Talleres es un club muy grande" se ilusionó el delantero.

EL DESEO DE VOLVER A TALLERES

“Tuve la suerte de hacer goles importantes en Talleres. La intención de volver estuvo, pero no se dio por muchos motivos. Me dijeron que no querían contar conmigo y lo entendí”, explicó Alejandro Martínez, detallando que su contrato con el club de barrio Jardín es por un año más.

Alejandro Martínez, ex futbolista de #Talleres, hoy en #Cuiabá de Brasil.



"Es un club muy joven. El año pasado cuando estaba en Serie A iba mucha gente. Ahora en Serie B viene gente, pero no tanta para un estadio tan grande. Es un club extraordinario. Increíble". pic.twitter.com/2Psg3o8xGD — TERCER TIEMPO (@TercerTiempo30) September 27, 2025

“Me gustó todo de Talleres, la gente, como jugábamos con 50 mil personas. Competíamos en todos los frentes, con chances de campeonar. Es lo que el jugador quiere”, enfatizó.